「名古屋 かに銀 名駅店」が2025年2月3日にグランドオープンしました。

名古屋 かに銀 名駅店

所在地 : 愛知県名古屋市中村区椿町14-6 11CUBES 7F

電話番号: 052-433-6034

営業時間: 月〜金 17:00-23:00(22:30L.O.)

土日祝 16:00-23:00(22:30L.O.)

名古屋駅から徒歩1分の好立地に位置する「名古屋 かに銀 名駅店」は、2025年2月3日にグランドオープンしました。

タラバ蟹、本ズワイ蟹、トゲズワイ蟹をはじめとする新鮮な蟹料理や寿司、一品料理を食べ放題で堪能できます。

かに食べ放題は5,588円(税込)から楽しめます。

かにはそのまま食べることも可能ですが様々な食べ方で楽めるように、焼き蟹用セットや鍋セットも用意。

最後まで飽きることなく楽しめます。

<コース紹介>

■トゲズワイ蟹コース 一名 5,080円(税込5,588円)

リーズナブルでかにを食べるならコスパ抜群のトゲズワイ蟹がおすすめ!

身は繊細で甘みがありそのまま食べても美味しいですが、かに酢をつけることで旨味が加わり2度楽しむことができます。

また、焼きガニにして食べていただくお客様も多く人気のかにコースです。

・ボイルトゲズワイ蟹

・お寿司14種

・新鮮サラダ各種3種

・逸品料理各種8種

・ご飯物各種7種

・揚げ物各種11種(唐揚げ、天ぷら盛り合わせ、ポテトフライなど)

・デザート6種

■本ズワイ蟹コース おひとり様 6,280円(税込6,908円) 2Lサイズは8,180円(税込8,998円)

一番人気の本ズワイ蟹食べ放題コースでは身がしっかりと詰まっており食べ応え抜群、旨みもたっぷり、しっとりと柔らしたかな食感で大満足間違いなしです!また各コースには飲み放題をつけることも可能です。

・本ズワイ蟹/トゲズワイ蟹

・お寿司14種

・新鮮サラダ各種3種

・逸品料理各種8種

・ご飯物各種7種

・揚げ物各種11種(唐揚げ、天ぷら盛り合わせ、ポテトフライなど)

・デザート6種

■タラバ蟹コース 一名 13,980円(税込15,378円)

特大サイズのたらば蟹食べ放題コースはボリュームもあって身がぷりぷりして、食べ応え抜群です!

鍋に入れると甘味がましてさらに美味しく楽しめます。

・タラバ蟹/本ズワイ蟹/トゲズワイ蟹

・お寿司14種

・新鮮サラダ各種3種

・逸品料理各種8種

・ご飯物各種7種

・揚げ物各種11種(唐揚げ、天ぷら盛り合わせ、ポテトフライなど)

・デザート6種

<店内>

宴会やデートなど、さまざまなシーンで利用いただける個室も完備しています。

カップルやご家族連れなど、少人数から大人数まで幅広く最大約80名まで案内することが可能です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 焼き蟹用セットや鍋セットなど好きな食べ方で楽しめる!名古屋 かに銀 名駅店 appeared first on Dtimes.