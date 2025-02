透けにくさ・よれにくさに配慮した5.6オンスの生地！B.brothers『ハグT』

B.brothersは、世界に89人!想いを着る『ハグT』の先行予約販売を「Makuake」にて2025年2月4日(火)から開始!

B.brothers『ハグT』

B.brothersは、世界に89人!想いを着る『ハグT』の先行予約販売を「Makuake」にて2025年2月4日(火)から開始しました。

■商品概要

世界で89人の共感者だけが持っているTシャツ『ハグT』が「XOcats(クロスオーキャッツ)」として「Makuake」で先行発売となります。

発表される定番デザインと共にMakuake限定デザインも同時発表となります。

今回は春先に着るのに気持ちいい質感の長袖の発売です。

■特徴

<世界に89人の共感者を募る体験型アパレル>

ハグTのデザインを公募して共創し、デザイナーの想いや体験がデザインとして表現されています。

共感できるデザインを着て、同じ想いを持つ共感者に出会えるかもしれません。

<綿100%の品質、5.6オンス生地、袖リブ無し2本針始末>

着心地の良さ・透けにくさ・よれにくさに配慮した5.6オンスの生地を採用し、袖は着やすいリブなしで2本針始末となっています。

<自分の想いを表現し黒ねこがデザインに>

黒ねこは幸せの象徴と言われており、あなた自身を表しています。

「人生のゴール、好きなことを表現するLOVE」、「あなたを縛っている何かをぶっ飛ばすHIT」を表現したデザインとなっています。

ハグTとは

品質へのこだわり

あなたは黒ねこです

LOVE

HIT

■ラインアップ

上段:Makuake限定デザイン(89人限定)

下段:定番商品(Makuake先行)

Tシャツ(ハグT)

■リターンについて

(早割) 7,500円:定番Tシャツ

(通常価格)8,900円:Makuake限定デザインTシャツ

8,900円:Makuake先行発売Tシャツ

※税込価格

■プロジェクト概要

プロジェクト名: ただのTシャツではありません。

世界に89人!

想いを着る『ハグT』で新しい体験を!

期間 : 2025年2月4日(火)12:15〜3月17日(月)24:00

