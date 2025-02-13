à´õ¾¯¾¼ÏÂ64Ç¯À¸¤Þ¤ìáÊ¡²¬¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤¬ÏÃÂê¡ÖÈþ¤·¤¤Ä¹¤¤È±¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×
¡¡¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¡Ö¥¢¥µ¥Ç¥¹¡£¡×¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤Î¸¶Ä¾»Ò(36)=Ê¡²¬»Ô½Ð¿È=¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃÀ¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿Èæ³Ó¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤É¤Á¤éÇÉ?¡×¤ÈÂê¤·Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°Æü¤Ë»£±Æ¤·¤¿ÌÀ¤ë¤¤È±¿§¤Î1Ëç¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿È±¿§¤ÎÀ÷¤áÄ¾¤·´¬¤È±¤òÈäÏª¤¹¤ë¼Ì¿¿¡£°õ¾Ý¤¬¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë2Ëç¤Ç¡¢¹¥¤ß¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤âÇÉ¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡ÖÈþ¤·¤¤Ä¹¤¤È±¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶¤Ï2011Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿Ê¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖLinQ¡×¤ÎÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¡£Â´¶È¤·¤¿17Ç¯¤Þ¤Ç³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¬¡¼¥ë¥º¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥È¥¥ò¥¤¥¥ë¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢7Æü´Ö¤·¤«¤Ê¤¤¾¼ÏÂ64Ç¯À¸¤Þ¤ì(1989Ç¯1·î5Æü)¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£