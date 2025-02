「人類みな麺類」監修！博多豚そば月や西梅田店「結局松村さんなんじゃねプレミアムラーメン」

博多豚そば月や西梅田店では、ラーメン店「人類みな麺類」が監修した「結局松村さんなんじゃねプレミアムラーメン」を2025年2月16日(日)より期間限定で発売!

博多豚そば月や西梅田店では、ラーメン店「人類みな麺類」が監修した「結局松村さんなんじゃねプレミアムラーメン」を2025年2月16日(日)より期間限定で発売します。

販売期間:2025年2月16日〜5月末予定

■大阪で行列ができるラーメン店「人類みな麺類」が監修したラーメン&まぜそば

「牡蠣」「ホタテ」「海老」の旨みが広がるスープに、コシのある全粒粉入り麺と島根県産醤油に豚バラチャーシュー、レアチャーシューが絶妙なバランスでマッチ!

■商品概要

・結局松村さんなんじゃねプレミアムラーメン

レアチャーシュー1枚 1,100円(税込)

レアチャーシュー3枚 1,430円(税込)

・結局松村さんなんじゃねプレミアムまぜそば

レアチャーシュー3枚 1,430円(税込)

■店舗概要

店舗名 : 博多豚そば月や西梅田店

所在地 : 〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地2-1-17

アクセス: 四ツ橋線「西梅田」駅 徒歩1分

営業時間: 月・火・水・木・土

11:00 - 15:00(L.O. 14:30)

18:00 - 02:00(L.O. 1:45)

金

11:00 - 15:00(L.O. 14:30)

18:00 - 03:00(L.O. 02:30)

日・祝日

11:00 - 15:00(L.O. 14:30)

18:00 - 00:00(L.O. 23:30)

定休日 : なし

席数 : 28席

