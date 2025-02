BMSG POSSEが、梅田サイファーからpeko、KennyDoes、テークエムを迎えた新曲「MINNA BLING BLING -Remix-」を2月19日に配信リリースする。

昨年12月11日に、東京 豊洲PITで開催されたライブ『BMSG POSSE presents TYOISM』でサプライズ披露された同楽曲。BMSG POSSEと同様に、音楽を通じて集まった仲間同士がクルーという形で活動の幅を自由に広げている梅田サイファーに共感を持ち、オファーしたことがきっかけとなりコラボレーションが実現した。

「MINNA BLING BLING」はMONJOEがプロデュースを担当し、12月11日にリリースされたBMSG POSSEのオムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』に収録されている楽曲。今作は本楽曲のリミックスバージョンとなっており、peko、KennyDoes、テークエムによるテクニカルかつアグレッシブなフロウが加わることで、同楽曲が持つポテンシャルをさらに広げたユーモアな仕上がりとなっている。

さらに、同楽曲はSKY-HIがナビゲーターを務めるJ-WAVE(81.3 FM)『DIVE TO THE NEW WORLD』の2月15日放送回にて、初めて音源がオンエアされる。

(文=リアルサウンド編集部)