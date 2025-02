「2025年は仕事をがんばりたい!」と考えているなら、今のうちに手に入れておきたいのが新しい通勤バッグ。読者から寄せられた通勤バッグのあるある悩みを機能性に着目したセレクトで解決します! 今回は【トレンドデザイン】でオンオフ使いやすい通勤バッグをピックアップ♪

退勤後のデートや女子会も可愛くいたい…。

トレンドデザインで退勤後の予定にも対応できるお仕事バッグ

出典: 美人百花.com

オフィスで浮くようなデザインは避けつつも、退勤後の予定ではバッグにも華やかさが欲しいのがレディたちの本音。トレンドかつ大人シックなデザインなら、それが叶います♡

濃淡をつけた2色のグレーとくすみブルーで切り替えた、落ち着きがありながらも冒険的な色使いで脱・無難に。

バッグ[18×23×11]¥13,200/アルテミス by ダイアナ(アルテミス by ダイアナ アーバンドックららぽーと豊洲店) ジャケット¥7,689/ロペピクニック ブラウス¥18,700/CELFORD ワンピース¥13,992/NATURAL BEAUTY BASIC ピアス¥3,960/ヘンカ(ロードス) タイツ¥1,980/17℃(17℃ by Blondoll 横浜ジョイナス店) 靴¥10,890/RANDA

掲載:美人百花2025年2月号「2025年は狷く私瓩房信をくれる通勤バッグを見つけたい!」

撮影/野口マサヒロ(WIND) スタイリング/楠玲子 ヘアメイク/森川誠(PEACE MONKEY) モデル/石崎日梨 文/高坂知里 再構成/美人百花.com編集部