女優・永野芽郁(25)が結婚発表会さながらのポーズを決めた。注目すべきは指輪ではなく『自慢のネイル』で、この日はバレンタインを意識したというデザインを披露。写真撮影をリクエストされると、「どうやって見せるのが正しいんですか?こう?」と顔の横に手を持っていき、「結婚発表みたいじゃないですか、大丈夫?」とおどけて笑いを誘った。



永野は「NAILIE AWARD 2024授賞式&Beauty of the year 2025発表会」に登場し、“初代”Beauty of the yearを受賞した。