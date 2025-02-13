¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅÞ¤ÏË¡Î§¾å¡¢Æ±À«¥«¥Ã¥×¥ë¤â·ëº§¤Ç¤¤ë¤è¤¦Ë¡À©²½¤·¤Þ¤¹¤«¡×Í¿ÌîÅÞ¤¬à¡»¢¤¡ßá¤Ç²óÅú
¡¡¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿Í¿ÌîÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¿¤Á¤Ï£±£³Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Æ±À«º§Ë¡À©²½¤Ø¸þ¤±¤¿±¡Æâ½¸²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Æ±À«º§¤ò¤á¤°¤ëºÛÈ½¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï£²£°£²£´Ç¯£±£°·î¤Ë£²·ïÌÜ¤È¤Ê¤ëÅìµþ¹âºÛÈ½·è¡¢Æ±Ç¯£±£²·î£±£³Æü£³·ïÌÜ¤È¤Ê¤ëÊ¡²¬¹âºÛÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â°ã·û¤È¤Î·ëÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡Ö¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í£Í£á£ò£ò£é£ç£å£Æ£ï£ò£Á£ì£ì£Ê£á£ð£á£î¡¾·ëº§¤Î¼«Í³¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡¾¡Ê¥Þ¥ê¥Õ¥©¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢Æ±À«º§¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±±¡Æâ½¸²ñ¤Ç¤ÏÅÐÃÅ¤·¤¿Í¿ÌîÅÞÂåÉ½¼Ô¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅÞ¤ÏË¡Î§¾å¡¢Æ±À«¥«¥Ã¥×¥ë¤â·ëº§¤Ç¤¤ë¤è¤¦Ë¡À©²½¤·¤Þ¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¡£²óÅú¤Ï¡Ö¡»¢¤¡ß¡×¤Î»¥¤ò¾å¤²¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸øÌÀÅÞ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¢ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤ÏÆ±À«º§¤ÎË¡À©²½¤Ë»¿À®¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¡Ö¡»¢¤¡×¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎËÒÅç¤«¤ì¤ó½°±¡µÄ°÷¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¤³¤Î¾õÂÖ¤ÇÎ©¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ä¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¾å¤ÇÈ¿ÂÐ¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖµîÇ¯¤Î£³·î¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤È¤·¤Æ¡ØÆ±À«º§¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¾ì¤òÅÞÆâ¤Ëºî¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤¹¤ë¡Ù¤È¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÌóÂ«¤·¤¿¡£¡ÊÅÞÆâ¤Î¡Ë´Ø·¸¤¹¤ëµÄ°÷¤È¤ÏÃÇÂ³Åª¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÁÈ¿¥¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢À¯Ä´¤Î¤Ê¤«¤Ë²ñµÄÂÎ¤¬¤Ç¤¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬»ö¼Â¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤ÏÍý²òÁý¿ÊË¡¤ÇÀ©Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ðËÜ·×²è¤ä¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤ÎµÄÏÀ¤â¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÀµÄ¾¤Ë¿½¤·¾å¤²¤ì¤Ð¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤¿¤Á¤¬Åö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸¶¹ð¤È¤·¤ÆÁÊ¾Ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ø¤ÎÁÛÁüÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÀõÌî¤µ¤È¤·½°±¡µÄ°÷¤Ï¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Î¥Þ¡¼¥¯¡Ê¡»¢¤¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÞ¤È¤·¤ÆÆ±À«º§¤ÎµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤ÇË¡À°È÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½¡Ê¶ÌÌÚÍº°ìÏº»á¡Ë¤âÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡»¤¬¾¯¤·´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÞ¤È¤·¤ÆºÇ½ª³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£Æü¤Ï¢¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡²ó¡¢¤³¤³¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤Ï¤³¤ì¡Ê¡»¡Ë¤À¤±¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£