＜個人投資家の予想＞ 02月13日 20時 ＜個人投資家の予想＞ 02月13日 20時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(3770) ザッパラス 東証スタンダード

(3070) ジェリビンズ 東証グロース

(2459) アウン 東証スタンダード

(2721) ＪＨＤ 東証スタンダード

(3825) リミックス 東証スタンダード



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4676) フジＨＤ 東証プライム

(5243) ノート 東証グロース

(254A) ＡＩＦＣＧ 東証スタンダード

(5535) ミガロＨＤ 東証プライム

(3070) ジェリビンズ 東証グロース





出所：MINKABU PRESS



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