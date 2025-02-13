＜個人投資家の予想＞ 02月13日 20時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3770) ザッパラス 東証スタンダード
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(2721) ＪＨＤ 東証スタンダード
(3825) リミックス 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4676) フジＨＤ 東証プライム
(5243) ノート 東証グロース
(254A) ＡＩＦＣＧ 東証スタンダード
(5535) ミガロＨＤ 東証プライム
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3770) ザッパラス 東証スタンダード
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(2721) ＪＨＤ 東証スタンダード
(3825) リミックス 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4676) フジＨＤ 東証プライム
(5243) ノート 東証グロース
(254A) ＡＩＦＣＧ 東証スタンダード
(5535) ミガロＨＤ 東証プライム
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
出所：MINKABU PRESS