　本日の日経平均株価は、円安を背景に先物主導の買いが優勢となり、前日比497円高の3万9461円と大幅に3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は24社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、25年3月期業績予想と配当予想を上方修正した安藤・間 <1719> [東証Ｐ]、4-12月期(3Q累計)経常が23％増益で着地した大和ハウス工業 <1925> [東証Ｐ]、野村證券が目標株価を4600円→5000円に引き上げた日立製作所 <6501> [東証Ｐ]など。そのほか、ＦＣＥ <9564> [東証Ｓ]は4日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1719> 安藤ハザマ　　東Ｐ　建設業
<1925> 大和ハウス　　東Ｐ　建設業
<2224> コモ　　　　　東Ｓ　食料品
<4685> 菱友システム　東Ｓ　情報・通信業
<4718> 早稲アカ　　　東Ｐ　サービス業

<4812> 電通総研　　　東Ｐ　情報・通信業
<5161> 西川ゴム　　　東Ｓ　ゴム製品
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<6135> 牧野フ　　　　東Ｐ　機械
<6405> 鈴茂器工　　　東Ｓ　機械

<6501> 日立　　　　　東Ｐ　電気機器
<6532> ベイカレント　東Ｐ　サービス業
<6542> ＦＣＨＤ　　　東Ｓ　サービス業
<6648> かわでん　　　東Ｓ　電気機器
<7760> ＩＭＶ　　　　東Ｓ　精密機器

<7832> バンナムＨＤ　東Ｐ　その他製品
<7906> ヨネックス　　東Ｓ　その他製品
<7974> 任天堂　　　　東Ｐ　その他製品
<8136> サンリオ　　　東Ｐ　卸売業
<8850> スターツ　　　東Ｐ　不動産業

<9564> ＦＣＥ　　　　東Ｓ　サービス業
<9682> ＤＴＳ　　　　東Ｐ　情報・通信業
<9719> ＳＣＳＫ　　　東Ｐ　情報・通信業
<9759> ＮＳＤ　　　　東Ｐ　情報・通信業

株探ニュース