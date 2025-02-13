本日の【上場来高値更新】 安藤ハザマ、日立など24銘柄 本日の【上場来高値更新】 安藤ハザマ、日立など24銘柄



本日の日経平均株価は、円安を背景に先物主導の買いが優勢となり、前日比497円高の3万9461円と大幅に3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は24社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、25年3月期業績予想と配当予想を上方修正した安藤・間 <1719> [東証Ｐ]、4-12月期(3Q累計)経常が23％増益で着地した大和ハウス工業 <1925> [東証Ｐ]、野村證券が目標株価を4600円→5000円に引き上げた日立製作所 <6501> [東証Ｐ]など。そのほか、ＦＣＥ <9564> [東証Ｓ]は4日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1719> 安藤ハザマ 東Ｐ 建設業

<1925> 大和ハウス 東Ｐ 建設業

<2224> コモ 東Ｓ 食料品

<4685> 菱友システム 東Ｓ 情報・通信業

<4718> 早稲アカ 東Ｐ サービス業



<4812> 電通総研 東Ｐ 情報・通信業

<5161> 西川ゴム 東Ｓ ゴム製品

<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属

<6135> 牧野フ 東Ｐ 機械

<6405> 鈴茂器工 東Ｓ 機械



<6501> 日立 東Ｐ 電気機器

<6532> ベイカレント 東Ｐ サービス業

<6542> ＦＣＨＤ 東Ｓ サービス業

<6648> かわでん 東Ｓ 電気機器

<7760> ＩＭＶ 東Ｓ 精密機器



<7832> バンナムＨＤ 東Ｐ その他製品

<7906> ヨネックス 東Ｓ その他製品

<7974> 任天堂 東Ｐ その他製品

<8136> サンリオ 東Ｐ 卸売業

<8850> スターツ 東Ｐ 不動産業



<9564> ＦＣＥ 東Ｓ サービス業

<9682> ＤＴＳ 東Ｐ 情報・通信業

<9719> ＳＣＳＫ 東Ｐ 情報・通信業

<9759> ＮＳＤ 東Ｐ 情報・通信業



株探ニュース

