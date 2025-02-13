LUNA SEA、ライヴBlu-ray 4作品のジャケット＆収録内容公開
LUNA SEAが2月から3月にかけてリリースする新作Blu-ray 6作品より、すでに発表されている大阪城ホールでのMOTHER / STYLEツアー2作品に続き、ジャケットヴィジュアルと収録内容を一挙公開した。
この度詳細が公開されたのは3月12日に発売される、昨年8月に東京ガーデンシアターで開催されたライヴ映像作品『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA IMAGE or REAL』『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA SEARCH FOR MY EDEN』、3月26日に発売される昨年10月開催の大宮ソニックシティ公演を収録したライヴ映像作品『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA SHINING BRIGHTLY』『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA BRAND NEW CHAOS』の4作品。
この6作品は、時を超えLUNA SEA不朽の名作アルバムにおけるツアーを現代に蘇らせ、さらなる進化を与えた再現ツアーであり、ジャケットのアートワークにおいてもそのこだわりが見てとれる力作となった。
なお、LUNA SEAは2月22日、23日の両日、35周年ツアーのグランドファイナルとなる東京ドーム公演2daysを開催する。初日は約25年ぶりに盟友GLAYと東京ドームで競演。そして最終日となる2日目は、メンバーが「覚悟の夜」と位置付けた、約15年ぶりとなるドーム単独公演だ。
リリース情報（1）
■『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA IMAGE or REAL』
■『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA SEARCH FOR MY EDEN』
Blu-ray Disc 2枚組 BOX SET
AVXD-27815〜6￥15,400(tax in)
【収録内容|Disc1】
35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA
IMAGE or REAL
2024.08.24 TOKYO GARDEN THEATER
Déjàvu
MECHANICAL DANCE
IMITATION
IN MIND
Image
SANDY TIME
WALL
VAMPIRE’S TALK
Drum Solo
FATE
SYMPTOM
CHESS
TIME IS DEAD
PRECIOUS…
MOON
BLUE TRANSPARENCY 限りなく透明に近いブルー
WISH
【収録内容|Disc2】
35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA
SEARCH FOR MY EDEN
2024.08.25 TOKYO GARDEN THEATER
JESUS
Déjàvu
ANUBIS
STEAL
LAMENTABLE
RECALL
Providence
Claustrophobia
Drum Solo
MECHANICAL DANCE
STAY
SLAVE
TIME IS DEAD
BELIEVE
IN MY DREAM (WITH SHIVER)
WISH
PRECIOUS...
■『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA IMAGE or REAL』
Blu-ray Disc 1枚
AVXD-27817￥7,700(tax in)
【収録内容】
35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA
IMAGE or REAL
2024.08.24 TOKYO GARDEN THEATER
Déjàvu
MECHANICAL DANCE
IMITATION
IN MIND
Image
SANDY TIME
WALL
VAMPIRE’S TALK
Drum Solo
FATE
SYMPTOM
CHESS
TIME IS DEAD
PRECIOUS...
MOON
BLUE TRANSPARENCY 限りなく透明に近いブルー
WISH
■『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA SEARCH FOR MY EDEN』
Blu-ray Disc 1枚
AVXD-27818￥7,700(tax in)
【収録内容】
35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA
SEARCH FOR MY EDEN
2024.08.25 TOKYO GARDEN THEATER
JESUS
Déjàvu
ANUBIS
STEAL
LAMENTABLE
RECALL
Providence
Claustrophobia
Drum Solo
MECHANICAL DANCE
STAY
SLAVE
TIME IS DEAD
BELIEVE
IN MY DREAM (WITH SHIVER)
WISH
PRECIOUS...
■SLAVE限定盤
『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA IMAGE or REAL』
『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA SEARCH FOR MY EDEN』
SLAVE限定 SPECIAL BOX
Blu-ray Disc 2枚組 + PHOTOBOOK 2冊 豪華SPECIAL BOX SET
AVX1-27819〜20￥24,200(tax in)
【収録内容|Disc1】
35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA
IMAGE or REAL
2024.08.24 TOKYO GARDEN THEATER
Déjàvu
MECHANICAL DANCE
IMITATION
IN MIND
Image
SANDY TIME
WALL
VAMPIRE’S TALK
Drum Solo
FATE
SYMPTOM
CHESS
TIME IS DEAD
PRECIOUS...
MOON
BLUE TRANSPARENCY 限りなく透明に近いブルー
WISH
Behind the scenes of 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA “IMAGE or REAL” 2024.08.24 at TOKYO GARDEN THEATER
【収録内容|Disc2】
35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA
SEARCH FOR MY EDEN
2024.08.25 TOKYO GARDEN THEATER
JESUS
Déjàvu
ANUBIS
STEAL
LAMENTABLE
RECALL
Providence
Claustrophobia
Drum Solo
MECHANICAL DANCE
STAY
SLAVE
TIME IS DEAD
BELIEVE
IN MY DREAM (WITH SHIVER)
WISH
PRECIOUS...
Behind the scenes of 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA “SEARCH FOR MY EDEN” 2024.08.25 at TOKYO GARDEN THEATER
リリース情報（2）
■『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA SHINING BRIGHTLY』
■『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA BRAND NEW CHAOS』
Blu-ray Disc 2枚組 BOX SET
AVXD-27821〜2 ￥15,400(tax in)
【収録内容|Disc1】
35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA
SHINING BRIGHTLY
2024.10.15 at OMIYA SONIC CITY HALL
Time Has Come
Déjàvu
Unlikelihood
VELVET
MILLENNIUM
NO PAIN
Providence
ANOTHER
Drum Solo〜Bass Solo
FATE
BREATHE
BELIEVE
ROSIER
STORM
I for You
SHINE
WISH
UP TO YOU
【収録内容|Disc2】
35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA
BRAND NEW CHAOS
2024.10.16 at OMIYA SONIC CITY HALL
Be Awake
Sweetest Coma Again
KISS
My Lover
FEEL
gravity
be gone
VIRGIN MARY
Drum Solo〜Bass Solo
INTO THE SUN
I for You
a Vision
TIME IS DEAD
TONIGHT
LOVE SONG
WISH
Crazy About You
■『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA SHINING BRIGHTLY』
Blu-ray Disc 1枚
AVXD-27823 ￥7,700(tax in)
【収録内容】
35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA
SHINING BRIGHTLY
2024.10.15 at OMIYA SONIC CITY HALL
Time Has Come
Déjàvu
Unlikelihood
VELVET
MILLENNIUM
NO PAIN
Providence
ANOTHER
Drum Solo〜Bass Solo
FATE
BREATHE
BELIEVE
ROSIER
STORM
I for You
SHINE
WISH
UP TO YOU
■『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA BRAND NEW CHAOS』
Blu-ray Disc 1枚
AVXD-27824 ￥7,700(tax in)
【収録内容】
35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA
BRAND NEW CHAOS
2024.10.16 at OMIYA SONIC CITY HALL
Be Awake
Sweetest Coma Again
KISS
My Lover
FEEL
gravity
be gone
VIRGIN MARY
Drum Solo〜Bass Solo
INTO THE SUN
I for You
a Vision
TIME IS DEAD
TONIGHT
LOVE SONG
WISH
Crazy About You
■SLAVE限定盤
『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA SHINING BRIGHTLY』
『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA BRAND NEW CHAOS』
SLAVE限定 SPECIAL BOX
Blu-ray Disc 2枚組 + PHOTOBOOK 2冊
豪華SPECIAL BOX SET
AVX1-27825〜6 ￥24,200(tax in)
【収録内容|Disc1】
35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA
SHINING BRIGHTLY
2024.10.15 at OMIYA SONIC CITY HALL
Time Has Come
Déjàvu
Unlikelihood
VELVET
MILLENNIUM
NO PAIN
Providence
ANOTHER
Drum Solo〜Bass Solo
FATE
BREATHE
BELIEVE
ROSIER
STORM
I for You
SHINE
WISH
UP TO YOU
Behind the scenes of 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA “SHINING BRIGHTLY” 2024.10.15 at OMIYA SONIC CITY HALL
【収録内容|Disc2】
35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA
BRAND NEW CHAOS
2024.10.16 OMIYA SONIC CITY
Be Awake
Sweetest Coma Again
KISS
My Lover
FEEL
gravity
be gone
VIRGIN MARY
Drum Solo〜Bass Solo
INTO THE SUN
I for You
a Vision
TIME IS DEAD
TONIGHT
LOVE SONG
WISH
Crazy About You
・Behind the scenes of 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA “BRAND NEW CHAOS” 2024.10.16 at OMIYA SONIC CITY HALL
・SLAVE盤限定PHOTOBOOK(2冊)
35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA“SHINING BRIGHTLY” 2024.10.15 at OMIYA SONIC CITY
35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA “BRAND NEW CHAOS” 2024.10.16 at OMIYA SONIC CITY
■＜LUNA SEA / GLAY The Millennium Eve 2025＞
open16:00 / start18:00
■＜LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE-「LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG-」＞
open15:00 / start17:00
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