LUNA SEAが2月から3月にかけてリリースする新作Blu-ray 6作品より、すでに発表されている大阪城ホールでのMOTHER / STYLEツアー2作品に続き、ジャケットヴィジュアルと収録内容を一挙公開した。この度詳細が公開されたのは3月12日に発売される、昨年8月に東京ガーデンシアターで開催されたライヴ映像作品『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA IMAGE or REAL』『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA SEARCH FOR MY EDEN』、3月26日に発売される昨年10月開催の大宮ソニックシティ公演を収録したライヴ映像作品『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA SHINING BRIGHTLY』『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA BRAND NEW CHAOS』の4作品。

リリース情報(1)

2025年3月12日発売



■『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA IMAGE or REAL』

■『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA SEARCH FOR MY EDEN』



Blu-ray Disc 2枚組 BOX SET

AVXD-27815〜6¥15,400(tax in)



【収録内容|Disc1】

35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA

IMAGE or REAL

2024.08.24 TOKYO GARDEN THEATER



Déjàvu

MECHANICAL DANCE

IMITATION

IN MIND

Image

SANDY TIME

WALL

VAMPIRE’S TALK

Drum Solo

FATE

SYMPTOM

CHESS

TIME IS DEAD

PRECIOUS…

MOON

BLUE TRANSPARENCY 限りなく透明に近いブルー

WISH



【収録内容|Disc2】

35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA

SEARCH FOR MY EDEN

2024.08.25 TOKYO GARDEN THEATER



JESUS

Déjàvu

ANUBIS

STEAL

LAMENTABLE

RECALL

Providence

Claustrophobia

Drum Solo

MECHANICAL DANCE

STAY

SLAVE

TIME IS DEAD

BELIEVE

IN MY DREAM (WITH SHIVER)

WISH

PRECIOUS...



■『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA IMAGE or REAL』



Blu-ray Disc 1枚

AVXD-27817¥7,700(tax in)



【収録内容】

35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA

IMAGE or REAL

2024.08.24 TOKYO GARDEN THEATER



Déjàvu

MECHANICAL DANCE

IMITATION

IN MIND

Image

SANDY TIME

WALL

VAMPIRE’S TALK

Drum Solo

FATE

SYMPTOM

CHESS

TIME IS DEAD

PRECIOUS...

MOON

BLUE TRANSPARENCY 限りなく透明に近いブルー

WISH



■『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA SEARCH FOR MY EDEN』



Blu-ray Disc 1枚

AVXD-27818¥7,700(tax in)



【収録内容】

35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA

SEARCH FOR MY EDEN

2024.08.25 TOKYO GARDEN THEATER



JESUS

Déjàvu

ANUBIS

STEAL

LAMENTABLE

RECALL

Providence

Claustrophobia

Drum Solo

MECHANICAL DANCE

STAY

SLAVE

TIME IS DEAD

BELIEVE

IN MY DREAM (WITH SHIVER)

WISH

PRECIOUS...



■SLAVE限定盤

『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA IMAGE or REAL』

『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA SEARCH FOR MY EDEN』



SLAVE限定 SPECIAL BOX

Blu-ray Disc 2枚組 + PHOTOBOOK 2冊 豪華SPECIAL BOX SET

AVX1-27819〜20¥24,200(tax in)



【収録内容|Disc1】

35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA

IMAGE or REAL

2024.08.24 TOKYO GARDEN THEATER



Déjàvu

MECHANICAL DANCE

IMITATION

IN MIND

Image

SANDY TIME

WALL

VAMPIRE’S TALK

Drum Solo

FATE

SYMPTOM

CHESS

TIME IS DEAD

PRECIOUS...

MOON

BLUE TRANSPARENCY 限りなく透明に近いブルー

WISH



Behind the scenes of 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA “IMAGE or REAL” 2024.08.24 at TOKYO GARDEN THEATER



【収録内容|Disc2】

35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA

SEARCH FOR MY EDEN

2024.08.25 TOKYO GARDEN THEATER



JESUS

Déjàvu

ANUBIS

STEAL

LAMENTABLE

RECALL

Providence

Claustrophobia

Drum Solo

MECHANICAL DANCE

STAY

SLAVE

TIME IS DEAD

BELIEVE

IN MY DREAM (WITH SHIVER)

WISH

PRECIOUS...



Behind the scenes of 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA “SEARCH FOR MY EDEN” 2024.08.25 at TOKYO GARDEN THEATER

リリース情報(2)

2025年3月26日発売



■『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA SHINING BRIGHTLY』

■『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA BRAND NEW CHAOS』



Blu-ray Disc 2枚組 BOX SET

AVXD-27821〜2 ¥15,400(tax in)



【収録内容|Disc1】

35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA

SHINING BRIGHTLY

2024.10.15 at OMIYA SONIC CITY HALL



Time Has Come

Déjàvu

Unlikelihood

VELVET

MILLENNIUM

NO PAIN

Providence

ANOTHER

Drum Solo〜Bass Solo

FATE

BREATHE

BELIEVE

ROSIER

STORM

I for You

SHINE

WISH

UP TO YOU



【収録内容|Disc2】

35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA

BRAND NEW CHAOS

2024.10.16 at OMIYA SONIC CITY HALL



Be Awake

Sweetest Coma Again

KISS

My Lover

FEEL

gravity

be gone

VIRGIN MARY

Drum Solo〜Bass Solo

INTO THE SUN

I for You

a Vision

TIME IS DEAD

TONIGHT

LOVE SONG

WISH

Crazy About You



■『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA SHINING BRIGHTLY』



Blu-ray Disc 1枚

AVXD-27823 ¥7,700(tax in)



【収録内容】

35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA

SHINING BRIGHTLY

2024.10.15 at OMIYA SONIC CITY HALL



Time Has Come

Déjàvu

Unlikelihood

VELVET

MILLENNIUM

NO PAIN

Providence

ANOTHER

Drum Solo〜Bass Solo

FATE

BREATHE

BELIEVE

ROSIER

STORM

I for You

SHINE

WISH

UP TO YOU



■『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA BRAND NEW CHAOS』



Blu-ray Disc 1枚

AVXD-27824 ¥7,700(tax in)



【収録内容】

35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA

BRAND NEW CHAOS

2024.10.16 at OMIYA SONIC CITY HALL



Be Awake

Sweetest Coma Again

KISS

My Lover

FEEL

gravity

be gone

VIRGIN MARY

Drum Solo〜Bass Solo

INTO THE SUN

I for You

a Vision

TIME IS DEAD

TONIGHT

LOVE SONG

WISH

Crazy About You



■SLAVE限定盤

『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA SHINING BRIGHTLY』

『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA BRAND NEW CHAOS』



SLAVE限定 SPECIAL BOX

Blu-ray Disc 2枚組 + PHOTOBOOK 2冊

豪華SPECIAL BOX SET

AVX1-27825〜6 ¥24,200(tax in)



【収録内容|Disc1】

35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA

SHINING BRIGHTLY

2024.10.15 at OMIYA SONIC CITY HALL



Time Has Come

Déjàvu

Unlikelihood

VELVET

MILLENNIUM

NO PAIN

Providence

ANOTHER

Drum Solo〜Bass Solo

FATE

BREATHE

BELIEVE

ROSIER

STORM

I for You

SHINE

WISH

UP TO YOU



Behind the scenes of 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA “SHINING BRIGHTLY” 2024.10.15 at OMIYA SONIC CITY HALL



【収録内容|Disc2】

35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA

BRAND NEW CHAOS

2024.10.16 OMIYA SONIC CITY



Be Awake

Sweetest Coma Again

KISS

My Lover

FEEL

gravity

be gone

VIRGIN MARY

Drum Solo〜Bass Solo

INTO THE SUN

I for You

a Vision

TIME IS DEAD

TONIGHT

LOVE SONG

WISH

Crazy About You



・Behind the scenes of 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA “BRAND NEW CHAOS” 2024.10.16 at OMIYA SONIC CITY HALL



・SLAVE盤限定PHOTOBOOK(2冊)

35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA“SHINING BRIGHTLY” 2024.10.15 at OMIYA SONIC CITY

35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA “BRAND NEW CHAOS” 2024.10.16 at OMIYA SONIC CITY

■<LUNA SEA / GLAY The Millennium Eve 2025>

2025年2月22日(土) 東京ドーム

open16:00 / start18:00



■<LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE-「LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG-」>

2025年2月23日(日/祝) 東京ドーム

open15:00 / start17:00



関連リンク

◆LUNA SEAライヴ映像作品 特設サイト

◆LUNA SEA オフィシャルサイト

◆LUNA SEA オフィシャルX

◆LUNA SEA オフィシャルInstagram

◆LUNA SEA オフィシャルFacebook

◆LUNA SEA オフィシャルYouTubeチャンネル

これで、先行して解禁されていた、2月26日発売の『DUAL ARENA TOUR 2023 MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE』『DUAL ARENA TOUR 2023 UN ENDING STYLE』を含む新作ライヴBlu-ray 6作品の全貌が遂に明かされた。この6作品は、時を超えLUNA SEA不朽の名作アルバムにおけるツアーを現代に蘇らせ、さらなる進化を与えた再現ツアーであり、ジャケットのアートワークにおいてもそのこだわりが見てとれる力作となった。なお、LUNA SEAは2月22日、23日の両日、35周年ツアーのグランドファイナルとなる東京ドーム公演2daysを開催する。初日は約25年ぶりに盟友GLAYと東京ドームで競演。そして最終日となる2日目は、メンバーが「覚悟の夜」と位置付けた、約15年ぶりとなるドーム単独公演だ。