INI、FAN-CON TOURで披露したユニット楽曲「BREATH」「Howlin’」を2曲同時配信リリース
■「BREATH」と「Howlin’」は、2024年に開催された『2024 INI FAN-CON TOUR [FRIP THE CIRCLE]』のために制作されたユニット楽曲！
INIのユニット曲「BREATH」と「Howlin’」が、2月14日0時から各種音楽配信サービスでデジタル配信される。
同時配信されるこの2曲は、2024年に開催された『2024 INI FAN-CON TOUR [FRIP THE CIRCLE]』のために制作されたもので、「BREATH（TAKUMI, MASAYA, TAKERU, YUDAI, KYOSUKE）」は、“自分らしく生きること”や“希望を持って進むこと”の大切さを伝える楽曲。軽やかなビートと心地よグルーヴが爽快感を演出し、透明感のボーカルがよりいっそう曲の魅力を引き立たせている。
一方、リズミカルなビートと鋭いメッセージが曲全体を力強く彩る「Howlin’（RIHITO, FENGFAN, HIROMU, SHOGO, HIROTO, JIN）」は、静寂から始まるイントロが緊張感を高め、サビではダイナミックに爆発する構成が印象的。
デジタル配信を記念して、抽選で「ジャケットステッカーセット（BREATH ver. ＆ Howlin‘ ver.）」 や「ユニット別・直筆サイン入りBIGジャケット（BREATH ver. or Howlin’ ver.）などが当たるダウンロードキャンペーン、楽曲シェアキャンペーンも実施される。詳細はキャンペーンサイトで。
(C)LAPONE ENTERTAINMENT
リリース情報
2025.02.14 ON SALE
DIGITAL SINGLE「BREATH（TAKUMI,MASAYA,TAKERU,YUDAI,KYOSUKE）」
2025.02.14 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Howlin’（RIHITO,FENGFAN,HIROMU,SHOGO,HIROTO,JIN）」
ダウンロードキャンペーンの詳細はこちら
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