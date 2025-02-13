ËÉ¸æÎ¨4ÅÀÂæ¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿84²¯±ß¤â¡ÄÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥ª¥Õ¤ÎÇÔ¼Ô¡×¡¡Ç¯Êð32²¯±ßµñÈÝ¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤¿¸½¼Â
4Ç¯5500Ëü¥É¥ë·ÀÌó¤â¡Äº£µ¨Ç¯Êð¤Ï°ÛÎã¤Î100Ëü¥É¥ë
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ô¥Ù¥Ã¥¿Åê¼ê¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È4Ç¯5500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó84²¯7000Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤È¡ÖESPN¡×¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿¡£2Ç¯ÌÜ¤È3Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤ë¡£µð³Û·ÀÌó¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤«¤ó¤Ð¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÀÌó¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó4²¯6000Ëü±ß¡Ë¡¢º£µ¨Ç¯Êð100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯5000Ëü±ß¡Ë¡¢2026Ç¯¤ÎÇ¯Êð¤¬1900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó29²¯±ß¡Ë¡¢2027Ç¯¤Ï1400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó21²¯5000Ëü±ß¡Ë¡¢2028Ç¯¤Ï1800Ëü¥É¥ë¡ÊÌó27²¯±ß¡Ë¡£º£µ¨Ç¯Êð¤¬Ãø¤·¤¯Äã¤¤¤Î¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÍ½»»À©¸Â¤Î¤¿¤á¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÆÃ¼ì¤Ê·ÀÌóÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯ÅÙÊÌ¤ÎÇ¯Êð¤Ï¼«¿È¤¬µñÈÝ¤·¤¿¥¯¥ª¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¡¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¡ÊQO¡Ë¤Î¶â³Û¤è¤ê¤âÄã¤¤·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ô¥Ù¥Ã¥¿¤Ï2017Ç¯¤Ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2020Ç¯²Æ¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î2·å¤È¤Ê¤ë10¾¡¡¢179²ó2/3¤òÅê¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨4.56¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï26»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ6¾¡12ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.14¡£¥ª¥Õ¤Ë¼«¿È½é¤ÎFA¤ò·Þ¤¨¡¢µåÃÄ¤«¤é¤Ï1Ç¯¤Ç¤Î»ÄÎ±¿½ÀÁ¤È¤Ê¤ë2105Ëü¥É¥ë¡ÊÌó32²¯8200Ëü±ß¡Ë¤ÎQO¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢µî½¢¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ç¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¸µGM¤Î¥¸¥à¡¦¥Ü¥¦¥Ç¥ó»á¤Ï1·î¡¢º£¥ª¥ÕºÇÂç¤Î¡ÈÇÔ¼Ô¡É¤È¤·¤Æ±¦ÏÓ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ü¥¦¥Ç¥ó»á¤Ï¡ÖºÇ¹âÇ¯Êð¤¬2024Ç¯¤Î750Ëü¥É¥ë¡ÊÌó11²¯6900Ëü±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥Ô¥Ù¥Ã¥¿¤ÏFA»Ô¾ì¤Ë½Ð¤ÆQO¤è¤ê¤â¤¤¤¤¾ò·ï¤ÎÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËÅÒ¤±¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡×¡Ö¡Ê¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¸¢¤ò¾ùÅÏ¤¹¤ë¡ËQO¤òµñÈÝ¤·¤¿¤Î¤ÇÄË¤¤Âå½þ¤òÊ§¤¦¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¥Ô¥Ù¥Ã¥¿¤ÏÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤³¤½¼ê¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶â³ÛÌÌ¤Ç¤Ï¡ÈÄãÉ¾²Á¡É¤È¤¤¤¦·ë²Ì¡£²Ì¤¿¤·¤Æ³Î¤¿¤ë¿ô»ú¤ò»Ä¤·¡¢¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëµð³Û·ÀÌó¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÌ¤Íè¤ÏË¬¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë