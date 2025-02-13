1989年の王道デジタルカードゲーム『Perfect Hand of Nostalpix』がSwitchで4月3日発売！ “衣装が爆発する”続編も鋭意製作中
1989年に発売された王道のデジタルカードゲームのリマスター版『Perfect Hand of Nostalpix』のNintendo Switch版が4月3日に発売となることが発表された。本作にはデッキ構成や戦略をさらに進化させる「神鳥エクスパンション」も追加となる。
Perfect Hand of Nostalpix [SWITCH] - Divine Birds Expansion：
https://youtu.be/3dsx4ewtTak
本作は、カードを集め、レベルアップや進化を通して完璧なデッキを目指すゲーム。原作の良さに加え、オリジナルにはなかった新しい機能も登場し、進化した「ピクスの切り札」の構築を目指すことができる。現在はSteamにて配信中だ。
Perfect Hand of Nostalpix | My Nintendo Store（マイニンテンドーストア）：
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000090128
Steamで25％ OFF：Perfect Hand of Nostalpix [REMASTER]：
https://store.steampowered.com/app/2345540/Perfect_Hand_of_Nostalpix_REMASTER/
なお、続編となる『Card Nova Hyper』も鋭意製作中。こちらはキャラクターがパワーアップするたびに衣装が爆発するドラマチックな演出が楽しめるという。現在Steamにてウィッシュリスト登録受付中で、コンソール版もリリースを検討中とのことだ。
Steam：CARD NOVA HYPER：
https://store.steampowered.com/app/2197330/CARD_NOVA_HYPER/
(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)