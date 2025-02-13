ステーキハウス88グループの万能ソース「S1ソース」がリニューアル＆提供スタート

[caption id="attachment_1295085" align="aligncenter" width="253"] ステーキハウス88辻本店にて[/caption]

沖縄県民に愛され続けるステーキハウス88グループが、2021年より提供していた「S1(STEAK NO.1)ソース」をリニューアル！2月12日(水)より店頭提供を開始した。

また、「新S1ソース」として、3月上旬より販売開始予定だ。

絶妙な酸味と濃厚な味わいを実現

[caption id="attachment_1295081" align="aligncenter" width="600"] S1ソース[/caption]

ステーキハウス88グループは、沖縄県内で複数の店舗を展開する人気のステーキレストラン。地元食材を活かしたこだわりのステーキや、豊富なメニューが魅力となっている。

[caption id="attachment_1295084" align="aligncenter" width="253"] S1ソースと「特上サーロインステーキ200g」4,378円(税込)[/caption]

店舗で提供する「S1ソース」は、これまでケチャップをベースにした濃厚で旨味のあるバーベキューソースとして親しまれてきたが、今回のリニューアルでは研究と試行錯誤を重ね、沖縄のステーキ文化に欠かせない「A1ソース」に近づけることに成功した。また、「S1ソース」の製造元は、佐賀県唐津市の宮島醤油となっている。

新しい「S1ソース」は、複数のスパイスをブレンドし、絶妙な酸味と濃厚な味わいを実現。ステーキはもちろんのこと、ハンバーグのベースソースとしても活用できる万能ソースだ。さらに、バーベキューなどアウトドアでの食事にも最適！肉料理の美味しさを引き立て、食欲をそそる香りが、特別なひとときを演出する。

ステーキハウス88グループは、今回のソースのリニューアルを通じて、沖縄のステーキ文化をさらに盛り上げるとともに、来店客に新たな食体験を提供することを目指している。

提供店舗をチェック

[caption id="attachment_1295082" align="aligncenter" width="253"] ステーキハウス88辻本店[/caption]

提供店舗は、ステーキハウス88辻本店、ステーキハウス88国際通り店、ステーキハウス88国際通り店ANNEX、ステーキハウス88国際通り西口店、ステーキハウス88国際通り松尾店、ステーキハウス88那覇空港店、ステーキハウス88北谷店、ステーキハウス88恩納店、ステーキハウス88美ら海店、ステーキハウス88石垣島店(離島)。

さらにステーキハウス88Jr.松山店、ステーキハウス88Jr.マックスバリュ安謝店、ステーキハウス88Jr.真嘉比店、ステーキハウス88Jr.イオン那覇店、ステーキハウス88Jr.浦添パルコシティ店、ステーキハウス88Jr.イオン南風原店、ステーキハウス88Jr.サンプラザ糸満店、ステーキハウス88Jr.美里店、ステーキハウス88Jr.イオンモール沖縄ライカム店、ステーキハウス88Jr.読谷店、ステーキハウス88Jr.THE OUTLETS KITAKYUSHU店(福岡県)、ハンバーグステーキ88Jr.浦添バークレーズコート店でも提供する。

提供開始日は2月12日(水)。なお、ステーキハウス88石垣島店、ステーキハウス88Jr.THE OUTLETS KITAKYUSHU店は、2月14日(金)より提供開始予定。天候や配送状況により前後する可能性がある。

店頭販売を開始を予定

[caption id="attachment_1295083" align="aligncenter" width="253"] ステーキハウス88オリジナル商品。右から「新S1ソース」「にんにくじょうゆ和風うまみだれ」「オニオンペッパーソース」「シークヮーサードレッシング」[/caption]

また「新S1ソース」は、3月上旬より店頭販売の開始を予定している。価格は、702円(税込)。取り寄せ等の問い合わせは、公式サイトの問い合わせページを利用してみよう。

沖縄県民に愛され続けた「A1ソース」の再現に挑戦！新しい「S1ソース」を、この機会に試してみては。

ステーキハウス88グループ：https://s88.co.jp

宮島醤油：https://www.miyajima-soy.co.jp

(江崎貴子)