日本独自の伝統的な技術や現代カルチャーを体験! 伊勢丹新宿店で「JAPAN SENSES」キャンペーン開催

伊勢丹新宿店は2025年2月19日から25日まで、伝統文化と現代文化の魅力を発信する「JAPAN SENSES」キャンペーンを開催します。 特別な商品やアートを通じて、日本文化を世界に発信する特別な体験を楽しむことができます。Courtesy of Isetan Shinjuku「JAPAN SENSES」は日本の感性を大切に、文化を世界に向けて発信し、伝統的な技術や現代のポップカルチャーを体験できるキャンペーン。会期中は、ファッションデザイナーKEITA MARUYAMAの30周年POPUPや伝統的な技術や技が光る<深川製磁>130周年記念イヤーのイベントのほか、和食には欠かせない出汁を楽しむお弁当やカレーなどが体験できます。日本のポップカルチャー好きにはたまらない、JRPGの人気タイトル『ペルソナ』シリーズのコラボレーションや国内外で人気のぬいぐるみ作家の作品も登場します。

主なイベント・エキシビジョン■KEITA MARUYAMA 30周年 SPECIAL POP UP FINALLY in 伊勢丹新宿店日本を代表するデザイナーKEITA MARUYAMA30周年記念ポップアップのフィナーレを飾る伊勢丹新宿店。<Maison MIHARA YASUHIRO/メゾン ミハラヤスヒロ>とコラボスニーカーや<Ball & Chain/ボールアンドチェーン>のエコバックなど親交のあるブランドとのコラボレーションや、インテリアなどさまざまなアイテムが登場。会場:本館1階 プロモーション※<Maison MIHARA YASUHIRO/メゾン ミハラヤスヒロ>のスニーカーは先行受注販売・5月お渡しCourtesy of Isetan Shinjuku■浮世絵と現代カルチャーの融合、タイチ個展「ぼくのことば」幼いときから絵を描くことが大好きだった、2005年生まれ19歳のアーティスト。 頭の中にある不思議な世界を絵にするのが得意だったタイチは、中学生の頃テレビ番組に出演したことで一躍脚光を浴び、大学生となった今でも活躍を続けている。今回の個展では、浮世絵にオマージュを捧げた作品などが登場。浮世絵に漫画やアニメといった現代のカルチャーが融合した、独自の世界観を表現している。会場:本館6階 アートギャラリー [25日(火)は午後6時終了]※原画のご購入はお一人さま1点限り〈タイチ〉Manga Culture 55,000円(15×9.5cm)Courtesy of Isetan Shinjuku■細部に宿る職人技、深川製磁 130周年記念「悠久の時が創る工芸」<深川製磁>130周年記念イヤーのイベントを伊勢丹新宿店で開催。深いオリーブグリーンの色を持った青磁釉を独自に開発し、伝統工芸士 馬場松華さんによる染め付けでつくりあげた「古代青磁釉椿文様 手造大鉢」など、コレクター垂涎の工芸作品が並ぶ。そのほか、1年に1度しか焼かれない、登り窯「谷窯」の新作も登場。創業以来受け継がれてきた職人たちの、技と心を感じていただけるイベントになっている。会場:本館5階 キッチンダイニング/アーティストピース<深川製磁>古代青磁釉椿文様 手造大鉢 88万円(直径28cm)Courtesy of Isetan Shinjuku■和食には欠かせない日本が誇る「出汁」や「うま味」を伊勢丹新宿店で体験!「出汁」「うま味」といった日本伝統の食文化、技術、食材を発信する「未 来に繋ぐ日本の伝統の食 〜JAPAN SENSES〜」を開催。京都・鞍馬で京つくだ煮の伝統を守る<くら ま辻井>からは、伊勢丹新宿店限定のお弁当が登場。利尻昆布のうま味と山椒の風味が詰まった 「木の芽煮」の煮汁を使用して炊きあげた、近江牛一筋<大吉商店>の近江牛肉と、京都の老舗<湯葉 弥>の湯葉をあっさりと炊いた京ゆば山椒煮を一折で堪能できる。会場:本館地下1階 フードコレクション「JAPAN SENSES」 キャンペーン会期:2025年2月19日(水)〜25日(火)会場:伊勢丹新宿店 本館・メンズ館 各階URL: https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/japanseses_10 お問い合わせ:伊勢丹新宿店Tel:03-3352-1111mistore.jp/store/shinjuku.html