「break the ice」の意味は？「アイスを砕く」ではありません

正解は「緊張をほぐす、場を和ませる」でした!

会議の初めに、お互いに打ち解けるために「アイスブレイク」の時間をつくることがありますよね。

アイスを砕き、硬かったアイスが粉々になる様子が、張りつめていた緊張がとける様子と重なります。

「I tried to breake the ice by joking a lot before.」

(ジョークをたくさん言うことで、張りつめていた空気を和ませようとした)