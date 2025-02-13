¡ÚÀÅ²¬¶¥ÎØ¡¦£Ç·¤¿¤Á¤¢¤ª¤¤¾ÞÁèÃ¥Àï¡Û£ÓµéºÇ¹âÎðÍ¥¾¡µÏ¿¹¹¿·¤ÎÆâÆ£ÀëÉ§¤¬½éÆü²÷¾¡¡Ö¤ä¤Ï¤êÎ®¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÀÅ²¬¶¥ÎØ£Ç·¡Ö³«Àß£·£²¼þÇ¯µÇ°¡¡¤¿¤Á¤¢¤ª¤¤¾ÞÁèÃ¥Àï¡×¤Ï£±£³Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢¥á¥¤¥ó¤Î½éÆüÆÃÁª¤ÏÃ±µ³¤ÇÎ×¤ó¤À¾¾±ºÍª»Î¤¬À©¤·¤¿¡££²ÆüÌÜ¤Î£±£´Æü¤Ï½à·è¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤¿Æó¼¡Í½Áª£·¸Ä¥ì¡¼¥¹¤òÃæ¿´¤Ë·ãÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡££±£°£Ò¤Ç¤ÏÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÆâÆ£ÀëÉ§¡Ê£µ£³¡á½©ÅÄ¡Ë¤¬¿·»³¶ÁÊ¿¤ÎÈÖ¼ê¤ò²ó¤ë¡£
¡¡É÷¤äÎ®¤ì¤Ë¤ÏµÕ¤é¤¨¤Ê¤¤¡£Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Å¯³Ø¤Ï¥Ð¥ó¥¯¤ÎÆâ³°¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼ò°æÍºÂ¿¤ËÂ÷¤·¤¿½éÆü¤Î£³£Ò°ì¼¡Í½Áª¤Ç¤Ï¡ÖÉ÷¤Î¶¯¤¤Æü¤Ë¤ÏÄ¹¤¤µ÷Î¥¤ò¹Ô¤¯¤è¤ê¡ÊºÇ¸å¤Ë¡Ë¥É¥ó¤È¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬·è¤Þ¤ë¡×¤È¿®¤¸¤ÆÂÇ¾â¤Þ¤Ç¸åÊý¤Ç¹½¤¨¡¢ºÇ½ª£²³Ñ¤Ç¼ò°æ¤¬½ÐÀÚ¤ë¤È¡Ö¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç·è¤Þ¤ë¡×¤³¤È¤ò³Î¿®¡£Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÌÜÉ¸¤òº¹¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó´ôÉì¡ÖÃæµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡×¤ò£µ£³ºÐ£±£±¤«·î£µÆü¤ÇÀ©¤·¡¢¼«¿È¤¬»ý¤Ä£ÓµéºÇ¹âÎðÍ¥¾¡µÏ¿¡Ê£µ£²ºÐ£µ¤«·î£·Æü¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âºòÇ¯¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÎý½¬¤Î´¶¤¸¤âÄ´»Ò¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«Í¥¾¡¤Ç¤¤¿¤ê·è¾¡¤Ë¾è¤ì¤ÆÏ¢ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ï¤êÎ®¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æº£¤ÏÎ®¤ì¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡ÌÜÀè¤Î·ë²Ì¤Ç±¦±ýº¸±ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤éËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¤ò¸«¼º¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¡Öºò²Æ¤«¤é»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¿¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤Î¤â¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÂÑ¤¨¤¿À®²Ì¤À¤í¤¦¡£¡Ö¾å°Ì¤È¤Ïº¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸½¼Â¤ò¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æó¼¡Í½Áª¤Ï¿·»³¤ÎÈÖ¼ê¤Ç½à·è¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£