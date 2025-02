通算3万得点を突破したデュラントが語った「数多くのことを取り入れてきた」2人とは？

2月13日(現地時間12日、日付は以下同)。フェニックス・サンズは、オールスターブレイク前最後のヒューストン・ロケッツ戦を111-119で落としたことで、3連敗となった。

26勝28敗でウェスタン・カンファレンス11位と順位に変動はなく、プレーイン・トーナメントへ出場可能な最終枠にいる同10位のゴールデンステイト・ウォリアーズ(27勝27敗)とのゲーム差は1.0のままとなった。

サンズはブラッドリー・ビール(つま先)を4試合連続で欠き、ロケッツ戦ではデビン・ブッカー(腰)も欠場と苦しい状況の中、チーム最年長(36歳)のケビン・デュラントが奮闘。

12日のメンフィス・グリズリーズ戦で、足首捻挫から4試合ぶりに出場した男は、ゲームハイの34得点5ブロックに3リバウンド3アシストを記録。続くロケッツ戦でも、両チーム最多の37得点に加えて5リバウンド9アシスト2スティールをたたき出した。

グリズリーズ戦を終え、デュラントはレギュラーシーズン通算1101試合目で3万8得点に到達。NBA史上8人目の通算3万得点という大台をクリアしてみせた。

KEVIN DURANT: 30K CAREER POINTS.@KDTrey5 becomes just the eighth player in @NBA history to record 30,000 career points! pic.twitter.com/8AWaN1gBO6

- Phoenix Suns (@Suns) February 12, 2025