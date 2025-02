庭園では約10種類の桜が次々と開花！東京国立博物館「博物館でお花見を」

東京国立博物館は、2025年も春の恒例企画「博物館でお花見を」を実施します。

東京国立博物館「博物館でお花見を」

東京国立博物館は、2025年も春の恒例企画「博物館でお花見を」を実施。

本館では、桜をモチーフにした日本美術の名品を各展示室で見ることができます。

また、庭園では約10種類の桜が次々と開花します。

作品鑑賞とあわせて、ぜひ庭園の散策も楽しめます。

■本館で桜めぐり

主に日本美術を展示する本館の各展示室では、「観桜図屛風」など春の風景を描いた絵画や、多様な桜の名所を描いた「江戸名所・三囲稲荷圖」「江戸名所・御殿山景」「江戸名所・東叡山之景」、また桜をモチーフにした陶磁器や染織など、さまざまな工芸作品を見ることができます。

該当作品のキャプションには桜マークが付いていますので、それを探しながら展示室内の桜を堪能できます。

【主な展示作品】 ※作品はすべて東京国立博物館蔵

1. 江戸名所・三囲稲荷圖(えどめいしょ・みめぐりいなりず)、

2. 江戸名所・御殿山景(えどめいしょ・ごてんやまのけい)、

3. 江戸名所・東叡山之景(えどめいしょ・とうえいざんのけい)

渓斎英泉筆 江戸時代・19世紀

3月11日(火)〜4月13日(日) 本館10室にて展示

江戸っ子たちに人気の花見の名所、隅田川東岸の三囲稲荷、品川沖を望む御殿山、そして上野の東叡山寛永寺が描かれています。

うららかな春の陽気に誘われて、家族や仲間と出かける人びとの晴れやかな表情も楽しめます。

4. 観桜図屛風(かんおうずびょうぶ)

住吉具慶筆 江戸時代・17世紀 西脇健治氏寄贈

2月18日(火)〜4月6日(日) 本館7室にて展示

「伊勢物語」の一場面で、別荘で桜を讃え和歌を詠む惟喬親王(これたかしんのう)と在原業平(ありわらのなりひら)一行を描いています。

4.観桜図屏風

5. 色絵桜樹図透鉢(いろえおうじゅずすかしばち)

仁阿弥道八作 江戸時代・19世紀

3月11日(火)〜5月18日(日) 本館8室にて展示

鉢の内外に白泥と赤彩で満開の桜樹を表し、巧みに配された透しで、桜の空間をつくり出しています。

5.色絵桜樹図透鉢

6. 掻取 桃色縮緬地瀧桜竹模様(かいどり ももいろちりめんじたきさくらたけもよう)

江戸時代・18世紀

2月26日(水)〜4月20日(日) 本館10室にて展示

打掛のことを公家では「掻取」と言います。

流れ落ちる瀧の底から立ち上るように表された桜樹には、つややかな絹糸によるふっくらとした風合いの刺繡で表された桜花が、リズミカルに咲き溢れます。

6.掻取桃色縮緬地瀧桜竹模様

7. 東都三十六景・吉原仲之町(とうとさんじゅうろっけい・よしわらなかのちょう)

歌川国貞(三代豊国)、二代歌川広重合作 江戸時代・元治元年(1864)

3月11日(火)〜4月13日(日) 本館10室にて展示

満開の桜のなかを歩む遊女が描かれています。

吉原仲之町は春にだけ桜が植えられ、夜桜見物でにぎわいました。

7.東都三十六景・吉原仲之町

8. 色絵桜樹図皿(いろえおうじゅずざら)

鍋島 江戸時代・18世紀

3月11日(火)〜6月1日(日) 本館13室にて展示

1本の桜の木の幹が、皿の丸いかたちを生かして縁に沿うように描かれ、満開の桜が皿の中に咲き誇っています。

8.色絵桜樹図皿

9. 七宝桜花散燭台(しっぽうおうかちらししょくだい)

明治時代・19世紀 橋本貫志氏寄贈

2月4日(火)〜4月20日(日) 本館18室にて展示

西洋式の燭台で銅製のスタンドには七宝の技法で2色の桜の文様を華やかに散らしています。

9.七宝桜花散燭台

■桜イベント *すべて事前申込不要、参加無料(ただし、当日の入館料が必要)

◆ボランティアによるガイドツアー・スライドトーク

ボランティアによるガイドツアー・スライドトークは、「博物館でお花見を」の期間中、構内の樹木や桜、お花見に関わる作品も紹介する予定です。

ボランティアによるガイドツアーやスライドトークなどの日時、詳細は同館ウェブサイトで確認してください。

*天候等により、内容は変更になることがあります。

◆「春らんまん 桜ぬりえ」

桜をテーマにした同館所蔵作品のオリジナルぬりえを楽しめます。

展示室にある作品の色づかいや表現にも注目してみてください。

10.ぬりえ

日時:3月14日(金)、15日(土)、16日(日) 11:00〜15:00(受付終了 14:30)

会場:本館 特別4室 *会場にて随時受付。

1名につき1枚配布。

なくなり次第終了。

※ぬりえは画像の2種含め全5種類の絵柄があります。

◆お花見ヨガin法隆寺宝物館

どなたでもお気軽に参加できる「お花見ヨガ」を実施します。

日時:3月27日(木)

(1)14時00分〜14時30分

(2)15時00分〜15時30分(受付開始は各回15分前〈予定〉)

場所:法隆寺宝物館エントランス

※先着20名、当日受付、参加無料(ただし、当日の入館料が必要)

※詳細は同館ウェブサイトを確認してください。

◆東博句会「花見で一句」

「博物館でお花見を」の期間中、桜をテーマにした俳句を募集します。

桜咲く庭園や、桜をモチーフにした作品をテーマに、一句詠んでみませんか?応募方法等、詳細は同館ウェブサイトで確認してください。

■庭園散策について

庭園には、ソメイヨシノをはじめ、オオシマザクラ、枝垂れのエドヒガンザクラなど、約10種類の桜が次々と開花します。

池の前にある腰掛石に座って、ゆったりと景色を楽しむこともできます。

散策のベストシーズンであるこの季節、展示室で見る桜の作品とあわせて、庭園で咲く桜も楽しめます。

11.庭園風景

開放時間:9:30〜17:00

※天候や整備作業等により、閉鎖もしくは散策エリアを制限する場合があります。

※茶室内には入れません。

【「博物館でお花見を」 来館案内】

会期 : 2025年3月11日(火)〜4月6日(日)

会場 : 東京国立博物館

開館時間 : 9時30分〜17時 ※金曜・土曜日は20時まで

※入館は閉館の30分前まで

休館日 : 月曜日 ※ただし、3月31日(月)は開館

観覧料 : 一般1,000円、大学生500円

※高校生以下および満18歳未満、満70歳以上の方は無料。

入館の際に年齢のわかるものをご提示ください。

※障がい者とその介護者1名は無料。

入館の際に障がい者手帳等をご提示ください。

※特別展、有料イベント等は別途料金が必要です。

交通 : JR上野駅公園口、鶯谷駅南口から徒歩10分

東京メトロ上野駅・根津駅、京成電鉄京成上野駅から徒歩15分

お問合せ : 050-5541-8600(ハローダイヤル)

※会期・開館日・開館時間・展示作品・展示期間、開催内容等については、今後の諸事情により変更する場合があります。

詳しくは、同館ウェブサイト等で確認してください。

