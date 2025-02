全国のママがおすすめする商品を表彰！ 第一回リトル・ママ アワード

「リトル・ママ フェスタ」を運営するエンファム.は、2025年2月21日にマリンメッセ福岡B館にて開催されるリトル・ママ フェスタin福岡より、「第一回リトル・ママ アワード」を開催、来場者による投票の受付を開始します。

第一回リトル・ママ アワード

■リトル・ママ フェスタとは?

子育て中のママパパやその家族をターゲットに、年間約30万人の総動員数を誇る国内最大級のファミリーイベント「リトル・ママ フェスタ」。

「ママが集まる場所をつくる」をコンセプトに、北は北海道、南は沖縄まで日本全国各地で開催しています。

2025年度は総開催数65回、開催エリアは33都道府県まで拡大。

「ママのリアルな声がたくさん拾える場」として、子育て層と企業のマッチングの機会を多数作り出しているイベントメディアです。

「リトル・ママ アワード」とは、これから子育て奮闘するママに向けて、子育てを経験したママが「本当にオススメしたい」と太鼓判を押した商品を表彰する、すべてママの口コミで構成されたアワード企画です。

ノミネートされた商品サービスは、全国のリトル・ママ会員(Web会員数26万人)に、会員メールマガジン(配信数:195,000通)にて、アンケート集計!

部門は「育児グッズ部門」「育児サービス部門」「ママの美容部門」「ママの食品部門」の4ジャンル。

各部門にノミネートされた商品・サービスは、オンライン×オフライン、2方向から投票を実施します。

■投票方法について

2025年2月21日より、全国各地で開催されるリトル・ママ フェスタ内の「アワードブース」にて投票受付を開始します。

また2025年3月にオープン予定の特設Webサイトでも、順次投票を受付予定です。

<投票期間>

2025年2月21日(金)〜5月31日(土)

<投票会場一覧>

リトル・ママ フェスタin福岡/大阪/高崎/沼津/武雄/松山/池袋/仙台/青森/奈良/新潟/京都/宇都宮/大阪/名古屋/札幌/姫路/福井/北九州/沖縄/福島 計21会場を予定。

各フェスタの詳細はこちらから。

■結果は「さいたまスーパーアリーナ」にて発表

各部門の大賞は、2025年6月20日(金)〜22日(日)にさいたまスーパーアリーナにて開催を予定している、リトル・ママ フェスタ2025 Special ver.にて発表予定。

