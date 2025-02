バンダイのガシャポン(R)から『1/12 SCALE MINIATURE SERIES』が登場する。第1弾は楽器メーカー「Fender」「Pearl」「KORG」とコラボした3商品を発売。ギター、ベース、キーボード、ドラムが揃い、ミニチュアバンド結成可能だ。『1/12 SCALE MINIATURE SERIES』は、楽器を中心に様々なアイテムを1/12スケールで忠実に再現したガシャポンのミニチュアシリーズ。ディテールにこだわりギミックや可動部まで精巧に作り込まれた仕様に注目のアイテムだ。

この度発売されるのは、1/12 SCALE MINIATURE SERIES『Fender Miniature Collection』『Pearl Drums Miniature Collection』『KORG Miniature Collection』の3種。『Fender Miniature Collection』は、ストラトやテレキャスターなどギター3種とジャズべなどのベース2種で全5種。『Pearl Drums Miniature Collection』は、バス、スネア、フロア、タム、ハイハット、シンバルの基本セットに、ペダル、スローン、スティックなどがセットされ、全5種。『KORG Miniature Collection』は、Grandstage XやmicroKORGなどの電子楽器が全4種。いずれも細かいパーツまで再現されている。注目は、ドラムのスタンドなどのハード部分。一つ一つを見ると若干太い感じがするが、おそらく強度の関係もあるのであろう。しかしドラムセットとして組み上げた時のバランスが素晴らしく、全く違和感を感じさせない仕上がりになる。1/12サイズのフィギュアとともに飾って、バンドしよう!(C) 2025 Fender Musical Instruments Corporation. Fender(R) is a registered trademark of FMIC All rigths reserved.(C) 2025 Pearl Musical Instrument Co.(C)KORG Inc.