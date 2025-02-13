Í¿ÅÄÍ´´õ¡¢ÇµÌÚºä46¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¡È²òÊü¡É¡¡¿åÃå»£±ÆÁ°¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â
¡ü¡ÈÂ´¶È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¶õµ¤¡É¤Ç¡Ö»×¤ï¤ºÎÞ¡×
2·î12Æü¤ËÌó5Ç¯¤Ö¤ê¼«¿È3ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ø¥è¡¼¥À¡Ù(¸÷Ê¸¼Ò)¤òÈ¯Çä¤·¤¿ÇµÌÚºä46¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ¡£Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Î¥í¥±¤äÂç¹¥¤¤ÊÆ°Êª¤¿¤Á¤È¤Î»£±Æ¤Ê¤É¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹Í¿ÅÄ¤À¤¬¡¢ÇµÌÚºä46¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Î»£±Æ¤Ë¡È´üÂÔ´¶¡É¤È¡È¶ÛÄ¥´¶¡É¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÀ©ºî¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦º£ºî¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¼«¿È¤Î¡È½¸ÂçÀ®¡É¤È¤â¤Ê¤ëº£ºî¤Ë¤«¤±¤¿»×¤¤¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿2nd¼Ì¿¿½¸»£±Æ»þ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡È°Õ¼±¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ûÇ°´ê¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¥í¥±¤¬¼Â¸½¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¡×
¡½¡½Ìó5Ç¯¤Ö¤ê3ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ø¥è¡¼¥À¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹(¼èºà¤ÏÈ¯ÇäÁ°)¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯Çä¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤«¤é¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤â¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï»ä¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Í¿ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÍ×Ë¾¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿1ºý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼Ì¿¿½¸¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?
¿§¡¹¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Ç¤¹¤·¡¢Ãå¤¿¤¤°áÁõ¤ä¥¦¥©¥ó¥Ð¥Ã¥È¤È¤Î»£±Æ¡¢³¤¤Ø¤ÎÈô¤Ó¹þ¤ß¤ä¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¡¼¤â¡Ä¡Ä¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Âçºå¤Î¡ÖÃÓÅÄ»Ô¥¦¥©¥ó¥Ð¥Ã¥È±þ±çÂç»È¡×¤âÌ³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°¤«¤é¥í¥±ÃÏ¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?
¡Ö¼¡¤Ë¼Ì¿¿½¸¤ò»£¤ë¤Ê¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï¼«Á³¤â¤¢¤Ã¤ÆÆ°Êª¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢µ¤¸õ¤â¤È¤Æ¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡û»×¤¤½Ð¿¼¤¤³Ú¶Ê¡ÖÆ¨¤²¿å¡×°áÁõ¤Î»£±Æ¤ÇÎÞ
¡½¡½¼ÂºÝ¤ËÆ´¤ì¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ä¿©»ö¤Ê¤É¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¿©¤ÙÊª¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢²´éÚ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿! ËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê(¾Ð)¡£¸½ÃÏ¤Î¿Í¤È¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢»ïÌÌ¤Ë¤âºÜ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¾ì½ê¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë¥¢¥¤¥¹¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤±¤É²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼Ì¿¿¤«¤é¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë1Ëç¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Â¾¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
ËèÆü¤¬»×¤¤½Ð¿¼¤¤¥í¥±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÆ¨¤²¿å¡×¤Î°áÁõ¤òÃå¤Æ»£±Æ¤ò¤·¤¿¤È¤¤ËÂ´¶È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£³¤±è¤¤¤ÇÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Â´¶È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÎÞ¤â½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡½¡½¡ÖÆ¨¤²¿å¡×¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âÍ¿ÅÄ¤µ¤ó¤¬Í×Ë¾¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?
¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿½¸¤ò»£¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¼Ì¿¿½¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤«1¿Í¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Õ¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡½¡½¤½¤³¤Ç¡ÖÆ¨¤²¿å¡×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÍ¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¶Ê¤ÏÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
ÇµÌÚºä¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ê¤Î¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»×¤¤½Ð¿¼¤¤¶Ê¤Î°áÁõ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÎÃæ¤Ë¤³¤Î°áÁõ¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤µ¤«ÎÞ¤¬½Ð¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)¡£
¡½¡½¤½¤ì¤À¤±»×¤¤¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢°áÁõ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿! ¤³¤ó¤Ê´¶Æ°Åª¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬µã¤»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÄà¤é¤ì¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡ÖÆ¨¤²¿å¡×¤Î°áÁõ°Ê³°¤Ë¤â¡¢Í¿ÅÄ¤µ¤ó¤«¤éÃå¤¿¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿°áÁõ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?
¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¤è¤¯Ãå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍî¤ÁÃå¤¯¤«¤é¤Û¤·¤¤¤È¤«¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤êÃå¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉþ¤âÃå¤¿¤¤¤È¤«¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê°áÁõ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Â¤Ïº£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ëº£¤Þ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡Ö·¤²¼¤òÅê¤²¤ë¡×¡¢¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤à¡×¤Ê¤É°áÁõ¤À¤±¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥·¡¼¥ó¤â´Þ¤á¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¼Ì¿¿½¸¤Ï¡ÖÁé¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
¡ûÇµÌÚºä46¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¡ÈÁ°ºî¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡É
¡½¡½º£²ó¤Ï¼Ì¿¿¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¤È¤«¡£
Áª¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¥¤¥Á·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1st¤ÏÀ©ºî¤ÎÉôÊ¬¤ÏÁ´¤¯¥Î¡¼¥¿¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é´°À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£2nd¤Î¤È¤¤Ï¡¢¾¯¤·¼Ì¿¿¤òÁª¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÁêÅö¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹!
¡½¡½1st¡¦2nd¤Î¤ªÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5Ç¯¤Ö¤ê£³ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò»£±Æ¤·¤Æ¡¢Í¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«?
¸«¤¿ÌÜ¤ä´é¤¬¤É¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤È¤Æ¤â°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÂ´¶È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÇµÌÚºä¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢½¸ÂçÀ®¡£¤µ¤é¤ËÁ°ºî¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¤¬¤È¤Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âºÇ½é¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÁÆ¬¤Ç¡Ö³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖÇµÌÚºä46¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤À¤·¡¢¤¤¤¤¼Ì¿¿½¸¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¡×¡Ö½¸ÂçÀ®¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤È¤Æ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ä¤Ï¤ê¡ÖÂ´¶È¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬°Õ¼±¤ÎÃæ¤Ë¾ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¡£»£±ÆÃæ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´é¤ò¤·¤è¤¦¤È¤«²¿¤â·è¤á¤º¤Ë¤½¤Î¤È¤¤Î´¶¾ð¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÉ½¾ð¤äÆ°¤¤Î¼Ì¿¿¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½2nd¼Ì¿¿½¸¤Ï·è¤á¤Æ¤«¤é»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤â¤½¤ì¤Ç¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÁ°ºî¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Öºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Á´Éô¤¬ºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¥«¥Ã¥È¤À¤È¼«¸ÊËþÂ¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ºî¤ê¹þ¤à¤È¤³¤í¤Ïºî¤ê¹þ¤à¡¢²òÊü¤¹¤ë¤È¤³¤í²òÊü¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¼Ì¿¿½¸»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¡×
¡½¡½º£²ó¤â¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¡¢¿åÃå¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ä¿©»ö¤Ê¤É¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤«?
¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹! ¤Ç¤âÁé¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤éÁé¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤â¤ªÀµ·îÌÀ¤±¤«¤é¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢3Ô¤°¤é¤¤Íî¤È¤·¤Þ¤·¤¿!
¤¿¤À¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÏÁé¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤éºÙ¤¤Êý¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸±É¤¨¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÏÆñ¤·¤¯¤Æ¡Ä¡ÄÂÀ¤ê¤¹¤®¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢Áé¤»¤¹¤®¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥Ù¥¹¥È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥²¥Ã¥½¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¤Î¤ÇÄø¤è¤¯·ò¹¯Åª¤ÊÂÎ¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÌµÍý¤·¤¹¤®¤ÆÂÎÄ´²õ¤¹¤Û¤¦¤¬¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£
¤Ê¤Ë¤è¤ê¡Ö³Ú¤·¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬1ÈÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤ª¼ò¤â°û¤ó¤À¤·¡¢¤´ÈÓ¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤¿¤·¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ª¡¼¥é¤¬½Ð¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£
¡½¡½¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í! ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Ï¿©¤â³Ú¤·¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹! ·ë¹½¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼Â¤Ï¿åÃå¤Î»£±ÆÁ°¤Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¤«¿©¤Ù¤Æ¤ªÊ¢¤¬¤Ý¤Ã¤³¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¤ä¤Ð¤¤! ¤È¾Ç¤Ã¤Æ¤ªÊ¢¤Ë¥°¥Ã¤ÈÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¡¢¤¢¤ëÆü¤ÎÄ«¤Ï´é¤¬¤à¤¯¤ß¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤âÉáÃÊ¤Ïµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤à¤¯¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ö¤à¤¯¤ó¤Ç¤ë¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡ÄºòÆü¤É¤ì¤À¤±¿©¤Ù¤¿¤ó¤À¤È¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¢£Í¿ÅÄÍ´´õ
2000Ç¯5·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢½÷Í¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¡£2018Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥â¥Ö¥µ¥¤¥³100¡Ù(18Ç¯)¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤ËTBS·Ï¡ØÆüËÜÄÀË×-´õË¾¤Î¤Ò¤È-¡Ù(21)¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ØÎÌ»º·¿¥ê¥³ -ºÇ¸å¤Î¥×¥é¥â½÷»Ò¤Î¿ÍÀ¸ÁÈ¤ßÎ©¤Æµ-¡Ù(24)¡¢±Ç²è¡ØOUT¡Ù(23)¤Ê¤É¡£2·î22Æü¡¦23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤â¤Ã¤ÆÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤¹¤ë¡£3rd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥è¡¼¥À¡Ù(¸÷Ê¸¼Ò)¤¬Àä»¿È¯ÇäÃæ¡£
2·î12Æü¤ËÌó5Ç¯¤Ö¤ê¼«¿È3ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ø¥è¡¼¥À¡Ù(¸÷Ê¸¼Ò)¤òÈ¯Çä¤·¤¿ÇµÌÚºä46¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ¡£Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Î¥í¥±¤äÂç¹¥¤¤ÊÆ°Êª¤¿¤Á¤È¤Î»£±Æ¤Ê¤É¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹Í¿ÅÄ¤À¤¬¡¢ÇµÌÚºä46¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Î»£±Æ¤Ë¡È´üÂÔ´¶¡É¤È¡È¶ÛÄ¥´¶¡É¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÀ©ºî¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦º£ºî¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¼«¿È¤Î¡È½¸ÂçÀ®¡É¤È¤â¤Ê¤ëº£ºî¤Ë¤«¤±¤¿»×¤¤¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿2nd¼Ì¿¿½¸»£±Æ»þ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡È°Õ¼±¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ûÇ°´ê¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¥í¥±¤¬¼Â¸½¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¡×
¡½¡½Ìó5Ç¯¤Ö¤ê3ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ø¥è¡¼¥À¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹(¼èºà¤ÏÈ¯ÇäÁ°)¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯Çä¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤«¤é¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤â¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï»ä¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Í¿ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÍ×Ë¾¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿1ºý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼Ì¿¿½¸¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?
¿§¡¹¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Ç¤¹¤·¡¢Ãå¤¿¤¤°áÁõ¤ä¥¦¥©¥ó¥Ð¥Ã¥È¤È¤Î»£±Æ¡¢³¤¤Ø¤ÎÈô¤Ó¹þ¤ß¤ä¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¡¼¤â¡Ä¡Ä¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Âçºå¤Î¡ÖÃÓÅÄ»Ô¥¦¥©¥ó¥Ð¥Ã¥È±þ±çÂç»È¡×¤âÌ³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°¤«¤é¥í¥±ÃÏ¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?
¡Ö¼¡¤Ë¼Ì¿¿½¸¤ò»£¤ë¤Ê¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï¼«Á³¤â¤¢¤Ã¤ÆÆ°Êª¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢µ¤¸õ¤â¤È¤Æ¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡û»×¤¤½Ð¿¼¤¤³Ú¶Ê¡ÖÆ¨¤²¿å¡×°áÁõ¤Î»£±Æ¤ÇÎÞ
¡½¡½¼ÂºÝ¤ËÆ´¤ì¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ä¿©»ö¤Ê¤É¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¿©¤ÙÊª¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢²´éÚ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿! ËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê(¾Ð)¡£¸½ÃÏ¤Î¿Í¤È¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢»ïÌÌ¤Ë¤âºÜ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¾ì½ê¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë¥¢¥¤¥¹¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤±¤É²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼Ì¿¿¤«¤é¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë1Ëç¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Â¾¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
ËèÆü¤¬»×¤¤½Ð¿¼¤¤¥í¥±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÆ¨¤²¿å¡×¤Î°áÁõ¤òÃå¤Æ»£±Æ¤ò¤·¤¿¤È¤¤ËÂ´¶È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£³¤±è¤¤¤ÇÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Â´¶È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÎÞ¤â½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡½¡½¡ÖÆ¨¤²¿å¡×¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âÍ¿ÅÄ¤µ¤ó¤¬Í×Ë¾¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?
¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿½¸¤ò»£¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¼Ì¿¿½¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤«1¿Í¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Õ¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡½¡½¤½¤³¤Ç¡ÖÆ¨¤²¿å¡×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÍ¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¶Ê¤ÏÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
ÇµÌÚºä¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ê¤Î¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»×¤¤½Ð¿¼¤¤¶Ê¤Î°áÁõ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÎÃæ¤Ë¤³¤Î°áÁõ¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤µ¤«ÎÞ¤¬½Ð¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)¡£
¡½¡½¤½¤ì¤À¤±»×¤¤¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢°áÁõ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿! ¤³¤ó¤Ê´¶Æ°Åª¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬µã¤»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÄà¤é¤ì¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡ÖÆ¨¤²¿å¡×¤Î°áÁõ°Ê³°¤Ë¤â¡¢Í¿ÅÄ¤µ¤ó¤«¤éÃå¤¿¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿°áÁõ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?
¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¤è¤¯Ãå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍî¤ÁÃå¤¯¤«¤é¤Û¤·¤¤¤È¤«¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤êÃå¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉþ¤âÃå¤¿¤¤¤È¤«¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê°áÁõ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Â¤Ïº£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ëº£¤Þ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡Ö·¤²¼¤òÅê¤²¤ë¡×¡¢¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤à¡×¤Ê¤É°áÁõ¤À¤±¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥·¡¼¥ó¤â´Þ¤á¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¼Ì¿¿½¸¤Ï¡ÖÁé¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
¡ûÇµÌÚºä46¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¡ÈÁ°ºî¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡É
¡½¡½º£²ó¤Ï¼Ì¿¿¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¤È¤«¡£
Áª¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¥¤¥Á·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1st¤ÏÀ©ºî¤ÎÉôÊ¬¤ÏÁ´¤¯¥Î¡¼¥¿¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é´°À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£2nd¤Î¤È¤¤Ï¡¢¾¯¤·¼Ì¿¿¤òÁª¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÁêÅö¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹!
¡½¡½1st¡¦2nd¤Î¤ªÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5Ç¯¤Ö¤ê£³ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò»£±Æ¤·¤Æ¡¢Í¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«?
¸«¤¿ÌÜ¤ä´é¤¬¤É¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤È¤Æ¤â°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÂ´¶È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÇµÌÚºä¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢½¸ÂçÀ®¡£¤µ¤é¤ËÁ°ºî¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¤¬¤È¤Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âºÇ½é¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÁÆ¬¤Ç¡Ö³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖÇµÌÚºä46¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤À¤·¡¢¤¤¤¤¼Ì¿¿½¸¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¡×¡Ö½¸ÂçÀ®¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤È¤Æ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ä¤Ï¤ê¡ÖÂ´¶È¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬°Õ¼±¤ÎÃæ¤Ë¾ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¡£»£±ÆÃæ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´é¤ò¤·¤è¤¦¤È¤«²¿¤â·è¤á¤º¤Ë¤½¤Î¤È¤¤Î´¶¾ð¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÉ½¾ð¤äÆ°¤¤Î¼Ì¿¿¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½2nd¼Ì¿¿½¸¤Ï·è¤á¤Æ¤«¤é»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤â¤½¤ì¤Ç¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÁ°ºî¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Öºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Á´Éô¤¬ºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¥«¥Ã¥È¤À¤È¼«¸ÊËþÂ¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ºî¤ê¹þ¤à¤È¤³¤í¤Ïºî¤ê¹þ¤à¡¢²òÊü¤¹¤ë¤È¤³¤í²òÊü¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¼Ì¿¿½¸»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¡×
¡½¡½º£²ó¤â¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¡¢¿åÃå¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ä¿©»ö¤Ê¤É¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤«?
¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹! ¤Ç¤âÁé¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤éÁé¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤â¤ªÀµ·îÌÀ¤±¤«¤é¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢3Ô¤°¤é¤¤Íî¤È¤·¤Þ¤·¤¿!
¤¿¤À¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÏÁé¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤éºÙ¤¤Êý¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸±É¤¨¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÏÆñ¤·¤¯¤Æ¡Ä¡ÄÂÀ¤ê¤¹¤®¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢Áé¤»¤¹¤®¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥Ù¥¹¥È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥²¥Ã¥½¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¤Î¤ÇÄø¤è¤¯·ò¹¯Åª¤ÊÂÎ¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÌµÍý¤·¤¹¤®¤ÆÂÎÄ´²õ¤¹¤Û¤¦¤¬¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£
¤Ê¤Ë¤è¤ê¡Ö³Ú¤·¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬1ÈÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤ª¼ò¤â°û¤ó¤À¤·¡¢¤´ÈÓ¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤¿¤·¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ª¡¼¥é¤¬½Ð¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£
¡½¡½¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í! ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Ï¿©¤â³Ú¤·¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹! ·ë¹½¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼Â¤Ï¿åÃå¤Î»£±ÆÁ°¤Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¤«¿©¤Ù¤Æ¤ªÊ¢¤¬¤Ý¤Ã¤³¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¤ä¤Ð¤¤! ¤È¾Ç¤Ã¤Æ¤ªÊ¢¤Ë¥°¥Ã¤ÈÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¡¢¤¢¤ëÆü¤ÎÄ«¤Ï´é¤¬¤à¤¯¤ß¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤âÉáÃÊ¤Ïµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤à¤¯¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ö¤à¤¯¤ó¤Ç¤ë¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡ÄºòÆü¤É¤ì¤À¤±¿©¤Ù¤¿¤ó¤À¤È¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¢£Í¿ÅÄÍ´´õ
2000Ç¯5·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢½÷Í¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¡£2018Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥â¥Ö¥µ¥¤¥³100¡Ù(18Ç¯)¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤ËTBS·Ï¡ØÆüËÜÄÀË×-´õË¾¤Î¤Ò¤È-¡Ù(21)¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ØÎÌ»º·¿¥ê¥³ -ºÇ¸å¤Î¥×¥é¥â½÷»Ò¤Î¿ÍÀ¸ÁÈ¤ßÎ©¤Æµ-¡Ù(24)¡¢±Ç²è¡ØOUT¡Ù(23)¤Ê¤É¡£2·î22Æü¡¦23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤â¤Ã¤ÆÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤¹¤ë¡£3rd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥è¡¼¥À¡Ù(¸÷Ê¸¼Ò)¤¬Àä»¿È¯ÇäÃæ¡£