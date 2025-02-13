【「しゅごキャラ！」第1期 1～5話】 無料配信中
期間：2月13日～4月25日

　講談社は2月13日、同社が運営するアニメ専門YouTubeチャンネル「フル☆アニメTV」にて、「しゅごキャラ！」第1期の無料公開を開始した。

　今回の無料公開は、PEACH-PIT氏によるマンガ「しゅごキャラ！ ジュエルジョーカー」1巻の発売を記念したもの。「しゅごキャラ！」第1期の1話～5話までが無料で視聴できる。期間は2月13日から4月25日まで。

【【1～5話】しゅごキャラ！ 2025年4月25日(金)まで 1期1～5話 期間限定イッキ見！【公式アニメ全話】】

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