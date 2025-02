観戦ペアチケット当たる！サムティ MLB(TM) TOKYO SERIES 開幕戦　ご招待キャンペーン

サムティホールディングスは、今回3月18日(火)、19日(水)に開催される「MLB(TM) WORLD TOUR(TM) TOKYO SERIES 2025 Presented by Guggenheim」に協賛。

サムティ MLB(TM) TOKYO SERIES 開幕戦 ご招待キャンペーン

<応募期間>

2025年2月13日(木)9:00〜2025年2月27日(木)23:59

<応募方法>

(1)サムティグループ公式LINEアカウント「@974spwfq」を友だち登録

(2)LINEアカウント内のバナーから必要事項を入力し応募完了

※応募開始の2月13日(木)9:00以降、LINEアカウント内に応募用バナーの案内が掲出されます

<サムティグループ公式LINEアカウントお友だち登録方法>

LINEアプリを起動した後、以下のいずれかの方法で登録いただけます。

・「友だち追加」画面から下記2次元バーコードを読み込み、追加ボタンより登録

・「友だち追加」画面のID/電話番号検索から「@974spwfq」と入力し、

追加ボタンより登録

サムティホールディングスは、今回3月18日(火)、19日(水)に開催される「MLB(TM) WORLD TOUR(TM) TOKYO SERIES 2025 Presented by Guggenheim」に協賛します。

同社グループは「MLB(TM) WORLD TOUR(TM) TOKYO SERIES 2025 Presented by Guggenheim」を更に盛り上げるために、さまざまなプロモーションを実施します。

サムティグループ公式LINEのお友だち限定で、2025年2月13日(木)〜2025年2月27日(木)の期間中、MLB(TM) TOKYO SERIESのチケットなどが当たる、「サムティ MLB(TM) TOKYO SERIES 開幕戦ご招待キャンペーン」を実施します。

このキャンペーンにご応募いただいた方には抽選で「MLB(TM) TOKYO SERIES観戦チケット」や、サムティ×MLB(TM) TOKYO SERIESオリジナルグッズが当たります。

<賞品>

●A賞

MLB(TM) TOKYO SERIES 開幕戦ペアチケット

3月18日(火) ロサンゼルス・ドジャース vs シカゴ・カブス

1名様

●B賞

MLB(TM) TOKYO SERIES プレシーズンマッチペアチケット

3月15日(土) ロサンゼルス・ドジャース vs 読売ジャイアンツ

3月16日(日) ロサンゼルス・ドジャース vs 阪神タイガース

各試合 1名様

●C賞

サムティ×MLB(TM) TOKYO SERIES×山本由伸 オリジナルモバイルバッテリー

100名様

●D賞

サムティ×MLB(TM) TOKYO SERIES オリジナルエコバッグ

5,000名様

※A、B賞が当選した方には、C、D賞2つのグッズもあわせてプレゼントします。

※本キャンペーンに関するサムティホールディングスへの直接のお電話やメール、SNSからの直接のメッセージ等による個別のお問い合わせにはお答えできません。

