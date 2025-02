マーベル・スタジオの劇場公開最新作『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』

本作は、『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』(16)に次ぐ「キャプテン・アメリカ」シリーズの最新作。

公開日の前日、2025年2月13日(木)にジャパンプレミアを開催!

マーベル映画『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』ジャパンプレミア

主人公は、「エンドゲーム」でサノスを相手にアベンジャーズを“アッセンブル”した“初代”キャプテン・アメリカことスティーブ・ロジャースから最も信頼され、「エンドゲーム」のラストでヒーロー引退を決めたスティーブから盾を託されたファルコンことサム・ウィルソン(演:アンソニー・マッキー)。

アメリカの象徴でもあり、さらにはヒーローの象徴とさえ言える存在であった“キャプテン・アメリカ”という重圧に葛藤しながらも、スティーブの意思を継ぎ、その“圧倒的な重み”を背負うことを決意したサムの新たな戦いが幕を開けます。

アメリカの映画サイトでは「ファンが選ぶ2025年最も期待する映画」第1位に選ばれた本作が、来年公開予定の『アベンジャーズ/ドゥームズ・ディ(原題)』に向けて、マーベル映画の今後をどう切り開かくのか、ファンの間でも期待が高まっています。

日本公開を前日に控えた2025年2月13日(木)、『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』のジャパンプレミアを開催!

舞台挨拶

11年の時を経て「キャプテン・アメリカ」役を継承した溝端淳平さん、

劇中でサディアス・ロスを演じるハリソン・フォードを長年数々の作品で吹き替えてきたハリソン公認のレジェンド、村井國夫さん、

そして、17年ぶりにサミュエル・スターンズを再演する森川智之さんが登壇!

溝端淳平さん:

日米同時公開ということで嬉しいですね。この作品は関係者でもまだ見ていない方が多いので、今日観ることのできるみなさんは、一体感を感じながら存分に楽しんでいただきたいと思います。

キャプテン・アメリカを継承するということはすごく重責に感じていました。

もちろんいままでのファルコンの良さも大事だけれど、キャプテンになった彼はまた違うものがあるので、今回の収録はすごく大変でしたね。

村井國夫さん:

長年ハリソン・フォードの吹き替えを担当してきました。

ハリソンさんの役はちょっと茶目っ気があるなかで物語をちゃんと背負っていくところがあります。

今回は今までと違う重厚感のある大統領という、そしてちょっと謎や問題を持っている。

そして“ヴァアアアーーーー!”という雄叫びですよ。ハリソンさんも思いきってやっていたので、自分も思いっきりやらせていただきました。

『SHOGUN』で功績をあげた平岳大さんも好演してね。

若い俳優さんもとても自由で上手になってきてね、僕が受け継いでいきたいくらいですね。

森川智之さん:

インクレディブル・ハルク以来のサミュエル・スターンズです。あのキャラクターがふたたび、“ここにも森川智之がいた”というような、オタク心をくすぐるような感じで演じさせていただきました。

MCU的には相当な数のキャラクターを演じているので、いくつか受け継いで欲しいかなと思っていますね。

そして「キャプテン・アメリカ」の新たな門出を記念して、ほかのマーベル作品で声優を担当するスペシャルゲストも登壇!

「アントマン」シリーズでアントマン/スコット・ラングの友人、ルイス役を務める小杉竜一さん(ブラックマヨネーズ)と、「ブラックパンサー」シリーズで同じくブラックパンサーを”継承”したシュリを演じる百田夏菜子さん(ももいろクローバーZ)がお祝いに駆けつけました。

日本版声優陣にチョコレートケーキと、

アントマンサイズの小さいクッキーのプレゼント☆

最後は、会場に集まったゲストと一緒にコール&レスポンスで記念撮影!

溝端淳平さん:サム・ウィルソンのスクリーンデビュー作です。キャプテン・アメリカの良さ、サスペンス要素あり、重厚感あり、コミカルなシーンあり、これからMCU盛り上がっていきます。その第一作になりますので、みなさん盛り上がっていきたいと思います。よろしくお願いします。

桜吹雪が舞う中、大ヒットを祈願してイベントは幕を下ろしました。

フォトコール

舞台挨拶の前に行われたフォトコールでは『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』の公開を待ちわびた豪華ゲストが次々に登場!

リンダカラー∞

Denさん

たいこーさん

りなぴっぴさん

=LOVE 郄松瞳さん

藤岡ファミリーとして親しまれている

藤岡弘、さん

天翔愛さん

藤岡真威人さん

天翔天音さん

藤岡舞衣さん

前田敦子さん

なだぎ武さん

ウルフアロンさん

景井ひなさん

MAZZEL

KAIRYUさん

SEITOさん

西垣匠さん

GENERATIONS 中務裕太さん

藤田ニコルさん

でんぱ組.inc 相沢梨沙さん

Da-iCE 花村想太さん

Zeebraさん

そして、溝端淳平さん、村井國夫さん、森川智之さん、

小杉竜一さん、百田夏菜子さんも登場し、プレミアに華を添えてくださいました☆

マーベル映画『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』は、2025年2月14日 日米同時公開です。

©2024 MARVEL.

