新色は春らしいピンクの「ソルベローズ」！ストウブ「クックウェア」

鋳物ほうろうクックウェアブランド ストウブは2025年2月27日(木)より、新色「ソルベローズ」の鋳物ほうろうクックウェアを発売します。

フランス語で「ソルベ」はシャーベット、「ローズ」はピンクをあらわす言葉。

試作に試作を重ね、ストウブがたどり着いたピンクは可愛いのに甘すぎない、インテリアにもシックに馴染む、まさに“こんなピンクが欲しかった”を叶えてくれる絶妙なカラーです。

あわせるノブには、ブラスタイプをセレクト。

やわらかなゴールドのきらめきが、淡いピンクを引き立てるアクセントに。

心と身体の調子を上向きに整えて迎えたい、新生活シーズン。

「ソルベローズ」が、甘くとろけるピンクの魔法をかけて春の幸せムードを盛り上げます。

数多くの一流シェフや料理家が愛用していることから、料理上級者たちに支持されているストウブですが、実は使い方はとてもシンプル。

中火にかけ鍋全体に熱がまわったら弱火にするという基本のポイントを押さえれば、テクニック要らずで感動するほど美味しく仕上がります。

これから料理の腕を上げたいビギナーの方にこそおすすめしたいお鍋です。

【ストウブ 美味しさの秘密】

■「アロマ・レイン」 -旨みの雨を降らせよう-

鍋本体・蓋ともに厚みのある鋳鉄製。

食材をムラなく優しく加熱し、食材の旨みを含む水分は蒸気となって鍋の中に充満。

そして、蒸気は蓋裏の突起「ピコ」や「システラ」を介して、旨みを含んだ水滴となって再び食材へと戻ります。

旨みを閉じ込めて仕上げるストウブ独自の仕組み「アロマ・レイン」により、野菜は甘さが引き立ち、お肉も柔らかくジューシーに。

出汁を加えなくても滋味深い味わいが鍋まかせで完成します。

ピコ・ココット 蓋裏の突起「ピコ」

アロマ・レイン

■「マット・エマイユ」 -違いを生むほうろう加工-

鍋の中面はザラっとした黒マット・エマイユ(ほうろう)加工を施しているので、細かな凹凸により食材を香ばしく焼付けることができます。

焼いてから煮るという調理が鍋1つでできるほか、焦げ付きも防ぐので調理後のお手入れも簡単です。

黒マット・エマイユ加工

【製品情報】

■ピコ・ココット ラウンド ソルベローズ 10cm/16cm/20cm/22cm

ピコ・ココット ソルベローズ イメージ

はじめてのストウブとしても使い易い「ピコ・ココット ラウンド」は煮込み、炒め物、無水調理、焼き付けなど日常使いに大活躍します。

「アロマ・レイン」により、食材本来の美味しさを逃しません。

蓄熱性と熱伝導が優れているので、一度温まれば必要最低限の熱で調理が可能です。

また、調理後にお鍋のままテーブルにお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。

10cmや16cmは1人用の器としての使い方もおすすめです。

フランスの職人により、1点1点丁寧に作られる美しいラウンドのフォルムは長年使っても飽きがこない、オーセンティックな定番アイテムです。

ピコ・ココット ラウンド 22cm ソルベローズ

10cm*:14,300円(税込)、直径 13cm(取っ手込)×高さ7cm(蓋込)、容量0.25L

16cm :24,200円(税込)、直径 21.5cm(取っ手込)×高さ10cm(蓋込)、容量1.2L

20cm :30,800円(税込)、直径 26.3cm(取っ手込)×高さ14.2cm(蓋込)、容量2.2L

22cm :36,300円(税込)、直径 28.4cm(取っ手込)×高さ14.7cm(蓋込)、容量2.6L

*ツヴィリング J.A. ヘンケルス直営店・公式オンライン限定

■ラ・ココット de GOHAN ソルベローズ S 12cm、M 16cm

ラ・ココット de GOHAN ソルベローズ イメージ

「1合から美味しいご飯を」と開発された「ラ・ココット de GOHAN」は、昔ながらの羽釜の形状からインスピレーションを得たココットです。

炊飯時の対流を促す丸みあるフォルムと高い蓄熱性、蓋裏の突起「システラ」により、旨みの蒸気を逃がさずに熱をむらなく全体に回し、お米を一気に炊きあげます。

S 12cmは1合、M 16cmは2号炊きサイズです。

炊飯だけではなく、深さのあるシェイプを活かしたスープや揚げ物などにもぴったりです。

ラ・ココット de GOHAN M 16cm ソルベローズ

S 12cm*:17,600円(税込)、直径 16.1cm(取っ手込)×高さ11.4cm(蓋込)、容量0.73L

M 16cm :23,100円(税込)、直径 21cm(取っ手込)×高さ15.5cm(蓋込)、容量1.74L

*ツヴィリング J.A. ヘンケルス直営店・公式オンライン限定

■Wa-NABE (ワナベ) ソルベローズ M18cm

Wa-NABE ソルベローズ イメージ

日本食からインスピレーションを受けたジャポネスクシリーズの「Wa-NABE (ワナベ)」は、ラウンド型の鍋底が中の素材を対流させ、均一に熱を通します。

重厚なフタが旨みを逃さず、蓋裏の突起「システラ」が料理に「アロマ・レイン」をもたらし、ふっくらとおいしく仕上げます。

ヘルシーな鍋料理から、味噌汁などの汁物料理、鍋返しが必要な煮物まで、日本人が慣れ親しんだ食事をより美味しく仕上げてくれます。

Wa-NABE M 18cm ソルベローズ

M 18cm:25,300円(税込)、直径 24.2cm(取っ手込)×高さ18cm(蓋込)、容量1.66L

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認してください。

■商品クレジット

ツヴィリング J.A. ヘンケルス ジャパン

Tel: 0120-75-7155

