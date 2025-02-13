Âè2»ÒÇ¥¿±È¯É½¤ÎÄ«ÈæÆàºÌ¡¢É×¡¦»³²¼·òÆóÏº¤È¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î»×¤¤½ÐÌÀ¤«¤¹¡Öº£¤â»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡×
¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¤ÎÄ«ÈæÆàºÌ¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØGLYCEL¡ÙÆüËÜ½é¾åÎ¦µÇ°POPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£Ä«ÈæÆà¤ÏÉ×¤Î»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE¡¦»³²¼·òÆóÏº¤È¤Î´Ö¤ËÂè2»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÈþ¤·¤¤¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª
1985Ç¯¤Ë¥¹¥¤¥¹¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØGLYCEL¡Ù¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Ä«ÈæÆà¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÖÆüËÜ½é¾åÎ¦¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥é¡¼¤¬ÀÖ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Æü¤ÏÀÖ¤¤°áÁõ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
µ¨ÀáÊÁ¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎÏÃÂê¤¬µó¤¬¤ë¤È¡¢¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¼ç¿Í¤â´Þ¤á¡¢ËèÇ¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤ÇÁª¤ó¤À¤â¤Î¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤¦¤Á¤Î¼ç¿Í¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£4¡Á5Ç¯Á°¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥·¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥·¥ó¤òº£¤â»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤â¥³¡¼¥Ò¡¼¤È°ì½ï¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤È»³²¼¤È¤ÎÉ×ÉØ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÁª¤Ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä«ÈæÆà¤ÏËè²ó¡¢¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤òÂçÀÚ¤Ë¾¦ÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤ªÅ¹¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤â¸«¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£´ÅÅÞ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤·¤è¤¦¤È¤½¤Î¿Í¤¬»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ´ò¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤Ë²¿¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â»ä¤Î¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢¤Ê¤ª´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ØGLYCEL¡Ù¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢ÍÑÉÊ¤Ã¤Æ¡¢¹á¤ê¤À¤Ã¤¿¤êÊÝ¼¾ÎÏ¤Ç¡¢1Æü¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¥Û¥Ã¤È¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Öº£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤À¤È¥Þ¥¹¥¯¤¬»î¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£È©¤¬¤â¤Ã¤Á¤ê¤·¤Æ½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÈþÍÆ±Õ¡¢¥ª¥¤¥ë¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¥Þ¥¹¥¯¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¥é¥¤¥ó»È¤¤¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£