『ぼっち・ざ・ろっく！』公式コラボによるEpiphone Inspired by Gibson Custom Les Paul Custom “Bocchi Edition”100本限定発売
『ぼっち・ざ・ろっく！』（2022年）との公式コラボレーション・モデル「Epiphone Inspired by Gibson Custom Les Paul Custom “Bocchi Edition”が発売される。待望のクロカスの登場だが、限定100本、専用応募フォームからのエントリーで2025年3月7日（金）までに当選通知を受領した人だけが購入できるという抽選販売だ。
作中で主人公・後藤ひとりが使用するGibson Les Paul Custom（ギブソン・レスポール・カスタム）直系のモデルでもあり、ワンピース・ネック、50'sラウンディッドCプロファイル、エボニー・フィンガーボード、マザーオブパール・ブロックインレイ、Gibson USA 490R & 498Tピックアップ、ギブソン伝統のオープンブック・ヘッドストックが採用された隙のないスペックだ。前コラボ・モデル同様、作中で後藤ひとりが書いた直筆サインを忠実にキャプチャーして制作された専用プレートがピックガードに装備されている。
「Epiphone Inspired by Gibson Custom」ロゴ入りハードケース、そして「結束バンド × Epiphone Inspired by Gibson Custom」Wネームロゴ入り・完全限定生産ギグバッグも付属となる。
Epiphone Inspired by Gibson Custom Les Paul Custom “Bocchi Edition”
・エボニー・フィンガーボード
・LockTone™ Tune-O-Maticブリッジ
・LockTone™ ストップ・バー・テールピース
・Gibson USA 490Rピックアップ（ネック）、Gibson USA 498Tピックアップ（ブリッジ）
・Bocchiプレート（ピックガード貼付）
・「Epiphone Inspired by Gibson Custom」ロゴ入りハードケース &「Epiphone Inspired by Gibson Custom × 結束バンド」Wネーム ロゴ入りギグバッグ
・専用ストラップ/ピック/ピックケース付属
【カラー】エボニー
【参考価格】220,000円（税込）
【発売開始日】2025年2月13日（木）
【販売数】100セット限定
【販売方法】
2025年2月13日（木）〜25日（火）の対象期間中、アニプレックス公式ECサイト「アニプレックス オンライン」製品告知ページ内の専用応募フォームよりエントリーいただき、2025年3月7日（金）までに当選通知を受領した方への抽選販売となります。詳細は製品告知ページをご確認ください。
◆「アニプレックス オンライン」製品告知ページ