『ぼっち・ざ・ろっく!』(2022年)との公式コラボレーション・モデル「Epiphone Inspired by Gibson Custom Les Paul Custom “Bocchi Edition”が発売される。待望のクロカスの登場だが、限定100本、専用応募フォームからのエントリーで2025年3月7日(金)までに当選通知を受領した人だけが購入できるという抽選販売だ。

















Epiphone Inspired by Gibson Custom Les Paul Custom “Bocchi Edition”

・オープンブック・ ヘッドストック

・エボニー・フィンガーボード

・LockTone™ Tune-O-Maticブリッジ

・LockTone™ ストップ・バー・テールピース

・Gibson USA 490Rピックアップ(ネック)、Gibson USA 498Tピックアップ(ブリッジ)

・Bocchiプレート(ピックガード貼付)

・「Epiphone Inspired by Gibson Custom」ロゴ入りハードケース &「Epiphone Inspired by Gibson Custom × 結束バンド」Wネーム ロゴ入りギグバッグ

・専用ストラップ/ピック/ピックケース付属

【カラー】エボニー

【参考価格】220,000円(税込)

【発売開始日】2025年2月13日(木)

【販売数】100セット限定

【販売方法】

2025年2月13日(木)〜25日(火)の対象期間中、アニプレックス公式ECサイト「アニプレックス オンライン」製品告知ページ内の専用応募フォームよりエントリーいただき、2025年3月7日(金)までに当選通知を受領した方への抽選販売となります。詳細は製品告知ページをご確認ください。

2023年の発表時に話題を博した「Epiphone Inspired by Gibson Les Paul Custom “Bocchi Edition”」からは、プレミアム・ラインにアップグレードされたモデルとなっており、アニプレックス公式ECサイト「アニプレックス オンライン」で合計100セットの抽選販売だ。作中で主人公・後藤ひとりが使用するGibson Les Paul Custom(ギブソン・レスポール・カスタム)直系のモデルでもあり、ワンピース・ネック、50'sラウンディッドCプロファイル、エボニー・フィンガーボード、マザーオブパール・ブロックインレイ、Gibson USA 490R & 498Tピックアップ、ギブソン伝統のオープンブック・ヘッドストックが採用された隙のないスペックだ。前コラボ・モデル同様、作中で後藤ひとりが書いた直筆サインを忠実にキャプチャーして制作された専用プレートがピックガードに装備されている。「Epiphone Inspired by Gibson Custom」ロゴ入りハードケース、そして「結束バンド × Epiphone Inspired by Gibson Custom」Wネームロゴ入り・完全限定生産ギグバッグも付属となる。