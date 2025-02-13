Epiphone Inspired by Gibson Custom Les Paul Custom “Bocchi Edition”



・オープンブック・ ヘッドストック・エボニー・フィンガーボード・LockTone™ Tune-O-Maticブリッジ・LockTone™ ストップ・バー・テールピース・Gibson USA 490Rピックアップ（ネック）、Gibson USA 498Tピックアップ（ブリッジ）・Bocchiプレート（ピックガード貼付）・「Epiphone Inspired by Gibson Custom」ロゴ入りハードケース &「Epiphone Inspired by Gibson Custom × 結束バンド」Wネーム ロゴ入りギグバッグ・専用ストラップ/ピック/ピックケース付属【カラー】エボニー【参考価格】220,000円（税込）【発売開始日】2025年2月13日（木）【販売数】100セット限定【販売方法】2025年2月13日（木）〜25日（火）の対象期間中、アニプレックス公式ECサイト「アニプレックス オンライン」製品告知ページ内の専用応募フォームよりエントリーいただき、2025年3月7日（金）までに当選通知を受領した方への抽選販売となります。詳細は製品告知ページをご確認ください。