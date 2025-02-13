Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¿·´´Àþ¤Ç¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤È¡È¤Þ¤¿¤Þ¤¿¡É¤Ð¤Ã¤¿¤ê
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Àé¸¶·»Äï¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°ÜÆ°Ãæ¤Ë¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ÈÁø¶ø¤·¤Æ¾Ð´é
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¤Ð¤Ã¤¿¤ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡¡¡ô¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¼Ç¡¡¡ô¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¤È¤â¤·¤²¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿·´´Àþ¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£1ËçÌÜ¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¤Î¼ÇÂçÊå¤¬¡¢2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¤È¤â¤·¤²¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¶ñ»Ö·øÍÑ¹â¤ä¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î¶â¤Á¤ã¤ó¡¢ºä°æÎÉÂ¿¤é¤È¤ÎÁø¶ø¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ð¤Ã¤¿¤êÌÜ»Ø¤·¤Æ¿·´´Àþ¾è¤ë¤«¤¡¡×¡Ö¼¡¤Î¥Ð¥Ã¥¿¥ê¤Ï¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹w¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@chihara_jr¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ÈÁø¶ø¤·¤Æ¾Ð´é
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¤Ð¤Ã¤¿¤ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡¡¡ô¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¼Ç¡¡¡ô¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¤È¤â¤·¤²¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿·´´Àþ¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£1ËçÌÜ¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¤Î¼ÇÂçÊå¤¬¡¢2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¤È¤â¤·¤²¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¶ñ»Ö·øÍÑ¹â¤ä¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î¶â¤Á¤ã¤ó¡¢ºä°æÎÉÂ¿¤é¤È¤ÎÁø¶ø¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ð¤Ã¤¿¤êÌÜ»Ø¤·¤Æ¿·´´Àþ¾è¤ë¤«¤¡¡×¡Ö¼¡¤Î¥Ð¥Ã¥¿¥ê¤Ï¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹w¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@chihara_jr¡Ë