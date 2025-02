快適に利用出来る環境を整え新店舗に移転！なでしこ

コンセプトカフェ「なでしこ」が令和7年1月27日をもって、現在の店舗を閉店しました。

なでしこ

そして、愛知県名古屋市中区大須2丁目32-7 現代ハウス大須2階に移転します。

閉店に至った理由について

閉店の主な理由は、長年の運営を通じて感じていた店舗の課題にあります。

具体的には、席数が少なく、動線が悪いためにお客様に快適にお過ごしいただくことが難しい状況でした。

さらに、スペースの有効活用ができていなかったこともあり、リピートされるお客様から不満をいただくことも少なからずございました。

これらの課題を解決し、皆様により一層ご満足いただけるお店へと成長するため、移転を決断しました。

新店舗について

新しい店舗は、愛知県名古屋市中区大須2丁目32-7、現代ハウス大須2階に移転します。

この新しい場所では、カウンター席22席、テーブル席7席を完備し、より多くのお客様に快適に利用いただける環境を整えています。

コンセプトカフェとしての「付喪神のいる店」というテーマは変わらず、さらに魅力的なお店を目指します。

新店舗では、これまでの経験を活かし、より多様なメニューや楽しめるイベントを企画していきます。

また、店舗の内装や雰囲気も新しいスタートを象徴するようにリニューアルし、訪れる度に新たな発見や楽しみを提供できる場を目指しています。

さらに、2周年を迎えるにあたり特別なイベントを企画しました。

令和7年2月22日と23日の2日間にわたり、22周年記念特別企画として新店舗のプレオープンイベントを開催します。

このイベントは、招待券及び同店の護符(サブスクサービス会員証)をお持ちの方のみが入場可能です。

招待券は、同社およびグループ店がSNSに投稿する配布案内をリポストし、その投稿に「希望」とコメントすることで入手できます。

イベント当日には、特別な特典を用意しており、付喪神ちゃんたちが皆様をお出迎えします。

