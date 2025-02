自然と正しい使い方が身につく！ののじ「はじめてのちゃんと箸　クーちゃんSS(16cm)」

ののじは、お箸の使い方を学びはじめる幼児(3歳頃)向けとして、新たにオリジナル・キャラクターをデザインした「ののじ はじめてのちゃんと箸 クーちゃんSS(16cm)」を2025年3月10日(月)(※1)より発売します。

ののじ はじめてのちゃんと箸 クーちゃんSS(16cm)

対象年齢 : 3歳頃〜

販売価格 : 1,650円(税込)/1,500円(税別)

型番 : LCS-16KB

本体サイズ/重量: 約18.0×3.5×1.4cm/約19g

※サイズ・重量はカプラ装着時

材質 : 箸:SPS樹脂/クーちゃんフィギュア、

カプラ:シリコーンゴム/練習用豆:ABS樹脂

付属品 : 箸本体(フィギュア、カプラ付)、練習用豆

耐熱温度 : 110℃

取扱い店舗 : 公式ECサイト

このシリーズは2015年の発売以来、段階的にトレーニングができて、自然にお箸の使い方が身につくと好評で、累計40万膳(※2)を突破している人気の“矯正しないトレーニング箸”です。

(代表取締役:高部 夢宙の「高」の字は、正しくは「はしご高」です)

※1 公式ECサイト(ののじホームページ、楽天公式ショップ、Yahoo!公式ショップ)で先行販売予定

※2 2024年10月31日現在の販売数

●ののじオリジナル・キャラクター『くまのクーちゃん』が、トレーニングをサポート

・はじめて箸を使うお子さまでも親しみやすい、『くまのクーちゃん』のフィギュア付き

・ホームページからダウンロードできる練習キットで、クーちゃんと遊びながらお箸の使い方を楽しく学べます。

(発売日以降ダウンロード可能)

●『手つなぎ構造』と『バネ設計』が、キレイな箸の持ち方を育てる秘密

・『手つなぎ構造』の上下2つのカプラ(補助パーツ)が常にお箸を平行に保ち、箸先がクロスしにくい

・自然に先端が開く『バネ設計』で、子どもたちには難しいお箸の開閉を慣れるまでサポート

●上達に合わせ、段階的なトレーニングができます

・STEP1 上下2つのカプラ(補助パーツ)を付けてつかむ練習

・STEP2 下のカプラを外して、自分のチカラでつかむ練習

・STEP3 カプラを外して、普通のお箸として使って練習

