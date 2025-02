明治学院大学は、『文系学部生への「AI・データサイエンス教育」導入〜オンライン4,000人への挑戦〜』をテーマにしたセミナーを、2025年3月7日(金)にオンラインウェビナーにて開催します。

明治学院大学「AI・データサイエンス教育プログラム」セミナー

明治学院大学は、『文系学部生への「AI・データサイエンス教育」導入〜オンライン4,000人への挑戦〜』をテーマにしたセミナーを、2025年3月7日(金)にオンラインウェビナーにて開催。

すべての学部生を対象にAI時代の新たな基礎知識を教授する「AI・データサイエンス教育プログラム」を2023年度より開始しました。

AI・データサイエンス科目の多くはオンデマンド形式で提供されています。

プログラムの入門科目である「AI・データサイエンス入門」は2023年度に約2,500人、2024年度に約4,000人の学生が履修しました。

プログラムはすべての学部生を対象としているため、限られた教員数で多くの学生を対象に効果のある講義を実施する必要があります。

そこでこのセミナーでは、数千人規模の履修者に対する効果的な教育手法とその成果を共有し、各学部の教員が協力して実施するオムニバス形式の科目の利点と実践例についても紹介します。

また授業発プロジェクトでは日本顔学会でオーディエンス賞・輿水賞を受賞しました。

今回はその際の成果発表を参加学生が行います。

【セミナー日時】

日程:2025年3月7日(金)13:00〜15:00

オンラインウェビナーでの配信

【講演内容】

13:00〜 開会挨拶 湯沢 英彦

13:15〜 講演「文系学生を惹き込む工夫〜ガイダンスやプログラミングの実践まで〜」永田 毅

13:55〜 講演「授業発プロジェクトによる成果発表」中村 明日香

・時代ごとのアイドルの顔分析とバーチャルアイドルの生成

・生成AIを活用した顔表情からの表情コピーと感情マップ生成

14:15〜 講演「オムニバス講義「AIと人間」―文系思考とAIの接点を求めて」湯沢 英彦

14:40〜 質疑応答

14:55〜 閉会挨拶 湯沢 英彦

【申し込み方法】

2025年3月3日(月)までに下記URLの申し込みフォームに必要事項を記入の上、申込みできます。

【講演者プロフィール】

◆湯沢 英彦

明治学院大学副学長 AI・データサイエンス教育実施委員会委員長

所属 : 明治学院大学文学部 フランス文学科 教授

◆永田 毅

所属 : 明治学院大学情報数理学部 情報数理学科 教授

◆中村 明日香

明治学院大学心理学部心理学科4年

「AI・データサイエンス入門」内プロジェクト参加学生

【AI・データサイエンス教育プログラムについて】

このプログラムは、初歩から応用まで3段階のステップで構成されています。

社会におけるデータ・AI利活用の状況やデータリテラシーの基礎、データ・AI利活用における留意事項などを学ぶ「レベル1」、プログラミング言語やAIによる機械学習などを学ぶ「レベル2」、そしてAI・データサイエンスに関する知識をさらに深めると同時に、課題解決型の実践的な授業PBL(Project Based Learning)にも参加できる「レベル3」まで、履修者の習熟度に応じて学びを深めることができます。

授業の多くはオンデマンド配信形式を活用。

学生の履修困難を解消し、学びやすい環境を整えます。

プログラムで提供される授業を履修する学生は、定期的に実施予定のテストで学びを確かなものにし、一定の条件を満たすと修了認定証を取得することができます。

AIとビッグデータの時代を迷いなく生きるために欠かせない知識を培う場。

それが「AI・データサイエンス教育プログラム」です。

このプログラムは文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(リテラシーレベル)」の認定を受けています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 永田 毅登壇!明治学院大学「AI・データサイエンス教育プログラム」セミナー appeared first on Dtimes.