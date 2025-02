個包装ごとに賞味期限の表示で食品ロス削減！こんにゃくパーク「こんにゃくミニゼリー」

こんにゃくパークは、人気の「こんにゃくミニゼリー」に500g入りの大容量タイプが新たに登場。

こんにゃくパーク「こんにゃくミニゼリー」

(長野県産シャインマスカット/北海道メロン/宮崎マンゴー)

特徴 :産地を限定した国産原料を使用した、ひと口で食べられるフルーツゼリー

容量 :500g

価格 :626円(税込)

賞味期限:1年(常温)

商品名 :こんにゃくミニゼリー 黒蜜こんにゃくわらび餅風

特徴 :黒蜜味のわらび餅をこんにゃく粉で作ったひと口タイプの和スイーツ

容量 :500g

価格 :626円(税込)

賞味期限:180日(常温)

日本の伝統食“こんにゃく”を楽しく体感する施設こんにゃくパーク(代表取締役社長:横尾 浩之、運営:株式会社ヨコオデイリーフーズ)は、人気の「こんにゃくミニゼリー」に500g入りの大容量タイプが新たに登場。

長野県産シャインマスカット、黒蜜こんにゃくわらび餅風に加え、新たに北海道メロン、宮崎マンゴーを加えた全4種類を2025年3月1日(土)より全国販売します。

■「こんにゃくミニゼリー」について

2022年4月に発売した「こんにゃくミニゼリー」は、外袋から出した個包装ごとに賞味期限を表示することで食品ロス削減に取り組んだ商品です。

2024年には賞味期限を180日から1年に延長し、発売以来の累計販売数は4,000万袋(※個数換算:4億個)に上ります。

今回、お客様からの要望の声にお応えし大容量タイプの発売に至りました。

同社では引き続き、食品ロス対策に取り組むとのことです。

※ゼリーの入数は、10個入り、20個入り等、複数種類があるため4,000万袋は10個入りで計算しています。

■こんにゃくパークおよび全国のスーパー、オンラインショップで販売中

500g入りの「こんにゃくミニゼリー」をはじめ、各種こんにゃくデザート製品はこんにゃくパーク施設およびこんにゃくパークオンラインショップ、全国のスーパー店頭でも購入できます。

■こんにゃくパークについて

2014年4月26日に前身のこんにゃく博物館から拡大オープンしたこんにゃくのテーマパークこんにゃくパークは、2021年 文化庁の「食文化ミュージアム」に認定され、2024年7月24日には来園者数700万人を達成、年間100万人が来園しています。

また、2024年4月26日には開園10周年を迎えました。

10周年を機に、こんにゃくソフトクリームカフェを新設。

園内には足湯、群馬県で一番小さな観覧車りとるふらわぁのほか、小型アトラクションを充実させています。

フーズマーケットでは旬の野菜やフルーツも充実しています。

お子様からご高齢の方までリラックスして楽しめる、おでかけスポットです。

