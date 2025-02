美容皮膚科まゆりなclinic名古屋栄で第五世代ピーリングのLHALA Doctor(ララドクター)が2025年1月23日に名古屋初導入しました。

美容皮膚科まゆりなclinic名古屋栄「LHALA Doctor」

店名 : まゆりなclinic名古屋栄

所在地 : 〒460-0008 名古屋市中区栄3-27-1 SAKAE PLACE3階

矢場町駅 徒歩2分/栄駅 徒歩5分

TEL : 052-238-0731

営業時間: 月金土 11:00〜20:00、水木日 10:00〜19:00/火曜定休

美容皮膚科まゆりなclinic名古屋栄で第五世代ピーリングのLHALA Doctor(ララドクター)が2025年1月23日に名古屋初導入。

第四世代ピーリングと呼ばれたLHALA PEEL(ララピール)に4種類の有効成分が新たに追加され、ピーリングと肌育効果がさらに進化しました。

■LHALA Doctorは即効性のあるピーリング

LHALA Doctorは施術直後から効果を実感できます。

施術当日から肌を触るとツルツル感があり、ツヤが出ていることが分かります。

肌育効果もあるので定期的なメンテナンスにも有効ですが、何か重要なイベント前に施術されるのもいいのではないでしょうか。

■LHALA PEELに4種類の有効成分が加わり効果もアップ

LHALA PEELに含まれる成分に加え、特許技術を含んだ有効成分が4種類含まれるようになりました。

これにより、角質減少効果が39.2%、ツヤ改善効果が58.6%、トーンアップが115.7%改善されています。

■LHALA Doctorの特長

・施術直後から効果を実感できる

・刺激が少なく痛みがほとんどない

・皮めくれがほとんどない

・レーザーやIPL(光治療)、LEDデバイスとのシナジー効果がある

■レーザーやIPL(光治療)とのシナジー効果がある特殊な成分を含みます

特許技術5世代QPT:アオノリを基にしたカーボン量子ドット(Ulva Linza Carbon Quantum DOT(CQD))が含まれています。

CQDには海洋生物(アオノリ)ベースが含まれています。

レーザーやIPLまたはLEDデバイスと組み合わせると、エネルギーを吸収、伝達し、シナジー効果を発揮します。

レーザーやIPL(光治療)とのシナジー効果

■適応症状

適応症状

■施術風景

施術風景

■定期的なお肌のメンテナンスにLHALA Doctorを

即効性があり、ダウンタイムがほとんどなく刺激が少ないため、気軽にできるピーリングです。

ピーリングに加え、肌育効果もあるため定期的なお肌管理に最適です。

1週間間隔でもできますが、一般的には1ヶ月前後の間隔でされることが多いです。

従来のピーリングで物足りない方にもおすすめの施術となっています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 4種類の有効成分が加わり効果アップ!美容皮膚科まゆりなclinic名古屋栄「LHALA Doctor」 appeared first on Dtimes.