¤Ë¤·¤¿¤óÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¤¬Ä¹ÃË¤Î¼ø¶È»²´Ñ¤ò²óÁÛ¡¡¥¥à¥¿¥¯¡¢¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢TERU¡Ä¡Ö²£¸«¤¿¤é¤â¤¦¹ÈÇò¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¡¢£Ô£é£ë£Ô£ï£ë£å£ò¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÀ¾Â¼À¿»Ê»á¤¬£±£³Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Ä¹ÃË¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¼ø¶È»²´Ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢£³¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ëÀ¾Â¼»á¡££²£°£±£°Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°Ü½»¤¹¤ëÁ°¡¢Ä¹ÃË¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¬¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤È¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤Ç¡¢º£¡Ø£Ë£ï£ë£é¡¤¡Ù¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤È¡¢£Ç£Ì£Á£Ù¤Î£Ô£Å£Ò£Õ¤µ¤ó¤È£Ð£Õ£Æ£Æ£Ù¤ÎÂç´Ó°¡Èþ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢°æ¾åÍÛ¿å¤µ¤ó¤Î¤ªÂ¹¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ø¶È»²´Ñ¤Î»þ¤Ë¥Ñ¥Ã¤È²£¸«¤¿¤é¤â¤¦¹ÈÇò¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡À¾Â¼»á¤Ï¡Öà¤¢¤Î»þ¤ÎÀ¾Â¼¤µ¤óá¤¬¡¢¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÀ¾Â¼¤À¤Ã¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£