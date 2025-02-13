²Ã¸î°¡°Í¡¡¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ë¡Èµ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡É¤Ö¤Á¤ã¤±¡¡¿Íµ¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥ß¥Ë¥â¥Ë¡£¡×½êÂ°¤â¡Ö¼Â¤Ï¡Ä¡×
¡¡¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²Ã¸î°¡°Í¡Ê37¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡ÖFANTASTICS¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤ò²õ¤·¤¿¤¤¡×¡Ê¸å9¡¦00)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Á´À¹´ü¤Ë¡Èµ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡É¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÃËÀ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖFANTASTICS¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥É¥Ã¥¥ê¤Ê¤É¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤ÊÉ½¾ð¤ò²õ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç²Ã¸î¤Î¡ÖË½Ïª·Ï¥È¡¼¥¯¤Ë¶Ã¤«¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç²Ã¸î¤Ï¡Ö¥ß¥Ë¥â¥Ë¤È¤¤¤¦150¥»¥ó¥Á°Ê²¼¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Ï151¥»¥ó¥Á¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ß¥Ë¥â¥Ë¡£¡×¤Ï00Ç¯¤Ë²Ã¸î¡¢ÄÔ´õÈþ¡¢Ìð¸ý¿¿Î¤¡¢¥ß¥«¤Î4¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¡Ö150¥»¥ó¥ÁÄ¶¤¨¤ë¤ÈÂ´¶È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢151¥»¥ó¥Á¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ËFANTASTICS¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁ´°÷É½¾ð¤òÊø¤µ¤ºÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈMC¤Î¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡×²¬ÅÄ·½±¦¤¬¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£À®Ä¹´ü¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï²¿¥»¥ó¥Á¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È²Ã¸î¤Ï¡Ö154¥»¥ó¥Á¤Þ¤Ç¡×¤È4¥»¥ó¥Á¤â¥µ¥Ð¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÉ½¾ð¤òÊø¤µ¤Ì¤è¤¦É¬»à¤À¤Ã¤¿¡£