さらば青春の光、音楽トークのYouTubeチャンネル開設 初回ゲストはBLUE ENCOUNT
さらば青春の光が、新たなYouTubeチャンネルを開設し、音楽トーク番組「SARABAR RECORDS」をスタートすることを発表した。
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本番組は音楽業界の魅力的なゲストたちを迎え、音楽の話を一切しないという斬新なコンセプトのトーク番組。定番質問を完全シャットアウトし、漫画・映画・金銭事情・事件簿などのエンタメ全般を絡め、これまでにない角度でアーティストの新たな一面を引き出す。
初回の収録は2月14日（金）に、渋谷XXI（東京都渋谷区宇田川町12-7 渋谷エメラルドビル1F）にて先日東京ガーデンシアターのワンマンも大成功させたBLUE ENCOUNTを招いて収録される。オープニングトーク10分の様子は、会場外からも覗くことができるとのこと。
番組はザ・森東が中心となり、ディレクターや構成作家など制作チームには、さらば青春の光のYouTubeメインチャンネル「さらば青春の光Official Youtube Channel」のチームが担当。番組のプロデューサーには渋谷FOWS店長など務める鈴木しんやが就任。
初回の放送日は追って発表される。
【番組概要】
番組名：SARABAR RECORDS（サラバーレコード）
収録場所：渋谷XXI（〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町12-7 渋谷エメラルドビル1F）
収録日時：2月14日(金) 17:30スタート予定 ※オープニングの約10分のみ公開収録
初回ゲスト：BLUE ENCOUNT
制作チーム：ザ・森東 / さらば青春の光Official Youtube Channelスタッフ
プロデューサー：鈴木しんや（渋谷FOWS店長）
番組協賛：渋谷FOWS / 渋谷XXI
番組YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@SARABARECORDS
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初回の放送日は追って発表される。
【番組概要】
番組名：SARABAR RECORDS（サラバーレコード）
収録場所：渋谷XXI（〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町12-7 渋谷エメラルドビル1F）
収録日時：2月14日(金) 17:30スタート予定 ※オープニングの約10分のみ公開収録
初回ゲスト：BLUE ENCOUNT
制作チーム：ザ・森東 / さらば青春の光Official Youtube Channelスタッフ
プロデューサー：鈴木しんや（渋谷FOWS店長）
番組協賛：渋谷FOWS / 渋谷XXI
番組YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@SARABARECORDS