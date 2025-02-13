ABC¡ÖÎø°¦³×Ì¿¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ï¸ÄÀÇÉÂ·¤¤¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö³×Ì¿Åª½Ö´Ö¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹
¡¡¡ÚABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃµÄå!¡¡¥Ê¥¤¥·¥ç¥¹¥¯¡¼¥×¡Û¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£Îø°¦³×Ì¿AP¤ÎN¤Ç¤¹¡£¼Â¤ÏËèÆü·ç¤«¤µ¤º¡Ö¡ôÎø°¦³×Ì¿¡×¤Ç¥¨¥´¥µ¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥É¥é¥Þ¤Îºî¤ê¤¬¹¥¤¡×¡Ö¤ï¤ó¤³¤¹¤®¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä¥Û¥é¡¼¡©¡×¤É¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤Î³Ø¹»¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÄÀ¸÷¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿»£±Æ¸½¾ì¤«¤é¡¢¡Ö³×Ì¿¡×¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åè粼ÅÍ°¡¤µ¤ó¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡ÖÉ±¥ÎµÜ¥ì¥¤¡×¤½¤Î¤â¤Î¡£¡ÖËèÆü³Ú¤·¡¼¡¼¤¤¡ª¡ª¡×¤ÈÌ¡²è¤ß¤¿¤¤¤Ê¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¤âÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¸¤á¤ÊÌÌ¤ÎÊý¤¬¤è¤ê¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæËÜÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎÆü¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÁá¤¯ÅþÃå¤·¡¢»³Ãæ¤µ¤ó¤È2¿Í¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£ÈÖÀë¼ýÏ¿¤ÎºÝ¤ÏMC¤È¤·¤ÆÂæËÜ¤òºÙ¤«¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÃ¯¤Î¾®¥Ü¥±¤â¸«Íî¤È¤µ¤º¤Ä¤Ã¤³¤ó¤À¤ê¡ÄÁ´¤Æ¤Î¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëºÂÄ¹¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö³×Ì¿¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ÎµÈÅÄÈþ·î´î¤µ¤ó¤Ï¡¢Ìò¤È¤Ï°ã¤¤¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤Ç¤è¤¯¾Ð¤¦¡ªÁ´¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Îº¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢±éµ»¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥×¥í¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÎÃ£¿Í¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¼ç¿Í¸ø¤¬Ì¡²è¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö²¦»ÒÑÛ¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Î³§¤µ¤ó¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤È¤Æ¤âÇº¤ß¤Ê¤¬¤éÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤ÇÑÛ¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏµÈÅÄ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÑÛ¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡×¤Î¤è¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤Ê¡Ö³×Ì¿¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¥ì¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï»³Ãæ°ìµ±¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö°ËÆ£¸ç¡×¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¡£ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸ÂÖ¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥ÕÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»³Ãæ¤µ¤ó¤¬¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ë²ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤â¥Ô¥ê¤Ä¤¯Âç»ö¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó»£±ÆÃæ¡Ö³×Ì¿¡×¤Ïµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿Á´°÷¤¬Â©¤ò¤Î¤à¤Û¤É¸«±þ¤¨¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸å¤ÇÊ¹¤¯¤È¡¢µÙÆü¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤¢¤ë±Ç²è¤ò´Ñ¤ÆÊÙ¶¯¤·¤¿¤½¤¦¡£´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉáÃÊ¤Î¥Ý¥ä¤µ¤ÏÌµ¤¯¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°ÊÖ»ö¤ò¤¯¤ì¤¿»Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï»£±Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î´Ø·¸¤Ç4Æü¤Û¤É¸å¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿µÈÅÄÎâ¹á¤µ¤ó¡£¸½¾ì¤Ëµï¤Å¤é¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡Ä¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤â¤è¤½¤Ë¿ôÊ¬¸å¤Ë¤ÏÁ´¥¥ã¥¹¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÍÌ¾¥Ç¥¶¡¼¥È¤«¤éÂÌ²Û»Ò¤Þ¤Ç¡¢100ÅÀËþÅÀ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¯¤ì¤ë°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¡£¥á¥¤¥ó´ÆÆÄ¤Î¿ËÀ¸¤µ¤ó¤ÏÅö½é¤è¤ê¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤òÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¡ÖÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¡×¤òºî¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ì¤ë¸½¾ì¤ÏÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¡Ö³×Ì¿¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¬ÅÄ·Ã»Ò¡×¤Ï¡¢ÂæËÜ¾å¥»¥ê¥Õ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÊüÁ÷¤Ç¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¼Â¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃçµÈÎè°¡¤µ¤ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤É¡Ä¡£¡Ö¼«Ê¬¤È°ìÈÖ¶á¤¤¤Î¤Ï·Ã»Ò¤Ã¤¹¤Í¡ª¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤Û¤É¼«Á³¤Ë·Ã»Ò¤ò±é¤¸¡¢¥Ý¥í¤Ã¤È¤Ç¤ë¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Ì£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¶¡¦¥³¥á¥Ç¥£¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¥ê¥¢¥ë¤µ¤¬¤Ç¤¿¤ê¡¢¡Ö¥Ü¥±¡×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È¥ª¥Á¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÂæËÜ¤Ë¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤â¤è¤êºîÉÊ¤òÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤È³Ø¤ó¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö³×Ì¿¡×¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æü¹âÍ³µ¯Åá¤µ¤ó¤â¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¾¾ÅÄ¸¡×¤Ç¡¢¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼·ó¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÆü¹â¤µ¤ó¤Ë²û¤¤¤Æ¤¤¤ë»³Ãæ¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ª¼Çµï¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ï²¿»þ´Ö¤âÎý½¬¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¡£21ºÐ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿ÍË¾¤¬¸ü¤¤¿Í¤Ë½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤¤¡¢¡Ö³×Ì¿¡×¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¥á¥¤¥¥ó¥°¥«¥á¥é¤ËÀäÂÐ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤¯¤ì¤ë¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¡ª¤Î¤è¤¦¤Ê¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ó¤ÊÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë´¶·ã¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÅÄ°Ô¿¿¤µ¤ó¤Ï¡¢½é¤á¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿30ÉÃ¸å¤Ë¤½¤í¤ê¤ÈÉô²°¤«¤é½Ð¤Æ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤Ç¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¤½¤Î¸å¤Ï¤È¤Æ¤â´ïÍÑ¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖÄÔæÆÂÀÏº¡×¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤ÏÄÔ¤Á¤ã¤ó¤Ï¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤·¤Æ°ìÈÖÊÑ²½¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¡×»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸½¾ì¤Î¤«¤ï¤¤¤¤Ã´Åö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ï¥¤¥±¥á¥óÌò¡¦¥â¥ÆÃËÌò¤â»÷¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡©¤ÈÊÔ½¸½ê¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£ÍÍ¡¹¤Ê°ú¤½Ð¤·¤òÃÎ¤ê¡¢¡Ö³×Ì¿¡×Åª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎø°¦³×Ì¿¡×¤Ï¤³¤ì¤«¤éµ±¤«¤·¤¤Ì¤Íè¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´¨¤¤Æü¤âÌëÃÙ¤¤Æü¤â¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º±é¤¸¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³§¤µ¤óº£¸å¤âÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Îø°¦³×Ì¿¤¬ÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤ó°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡¢§¼¹É®¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡¡¥É¥é¥ÞAP¡£¹â¹»»þÂå³×Ì¿¤Ïµ¯¤³¤»¤º¡¢¤ª¾Ð¤¤·à¾ì¤Ë»þ´Ö¤È¤ª¶â¤òÊû¤²¤ë¡£