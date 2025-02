◆Jackpozのダンスシーン・直江兄弟のオフショットなど公開

【モデルプレス=2025/02/13】ONE N’ ONLYが主演を務める映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』(前編「序奏」2025年2月14日/後編「終奏」2025年3月14日公開)より、キャラクターPV・場面写真・オフショットが解禁。さらに、超特急・草川拓弥からEBiDAN応援メッセージも到着した。公開を前日に控え、キャラクター紹介<第2弾>には、 ONE Nʼ ONLYの山下永玖・高尾颯斗・草川直弥・上村謙信・関哲汰・沢村玲の6人が演じる「Jackpoz」、さらにリアル兄弟・高尾颯斗と高尾楓弥が演じる「直江兄弟」が登場。「Jackpoz編」からは「バトルキング」の見せ場の1つ、ダンスシーンが公開。ダンスで世界一になるという夢に向かって走り出したJackpozが映し出されている。

◆超特急・草川拓弥から応援メッセージ到着

◆ONE N’ ONLY主演「BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-」

場面写真ではJackpoz全員のダンスシーンのカットとソロカットが公開。それぞれが前作のサブタイトルでもなる『Weʼll rise again』を熱く踊る姿がおさめられている。「直江兄弟編」では、2年ぶりに再会した兄弟のシーンや少しずつ距離が開いていく兄弟の姿が写し出されている。さらに、本編とはギャップのある尊すぎる距離感0の2人のオフショットも解禁された。また、草川拓弥(超特急)からの「EBiDAN応援メッセージ」が到着。「BATTLE KING!!友情と青春と熱さと脆さと。仲間を信じるって素敵だし、仲間のおかげで自分もまた強くなれる。汗水流してぶつかってる後輩たちはかっこよく映ってました。 EBiDANのこれからの可能性を感じるパワーある作品でした」と熱いメッセージを寄せた。2023年3月に劇場公開された映画『バトルキング!!-We’ll rise again-』は、喧嘩ばかりしているだけのヤンキーだった主人公の源二郎が、「仲間」と「ダンス」に出会い、仲間と共に夢に向かって駆け上がっていく青春物語。その続編として、2年後を描いた映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』が2作連続で公開。主演は引き続き、ONE N’ ONLYの6人が務める。そのほか、BUDDiiSの小川史記・高尾楓弥・野瀬勇馬・大槻拓也・森愁斗、武藤潤(原因は自分にある。)、曽野舜太(M!LK)、⻄山潤、簡秀吉、小南光司、汐谷友希(MISS MERCY)らが出演。また、Lienelの芳賀柊斗・高岡ミロ・近藤駿太、ICExの中村旺太郎・筒井俊旭・志賀李玖・山本龍人も参戦し、総勢20人のEBiDANメンバーが出演する。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】