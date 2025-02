プロ雀士と夢の同卓対局！ジョンフェス2025

17LIVEで活躍中の麻雀ライバーのジョンが、自身の名を冠に付けたオンライン麻雀イベント『ジョンフェス2025 〜オンラインで実現!プロ雀士と夢の同卓対局!〜』を2025年3月20日に開催。

ジョンフェス2025

開催期間 : 2025年1月24日(金)〜2月28日(金)

目標金額 : 100万円

(準備代行費、配信機材、運営費、手数料、ゲスト招待費など)

※ご支援が一次目標金額を超えた場合は、今後の配信活動や麻雀業界の普及・拡大に充てます。

リターン品: 新居プロとオンライン麻雀が打てる権利(四麻東風戦)

麻雀柄マグカップ、透明な麻雀牌、ジョン直筆の感謝の手紙、オリジナル麻雀ソングの歌詞カードなど

17LIVEで活躍中の麻雀ライバーのジョンが、自身の名を冠に付けたオンライン麻雀イベント『ジョンフェス2025 〜オンラインで実現!プロ雀士と夢の同卓対局!〜』を2025年3月20日に開催します。

そのイベント開催に向けたクラウドファンディングを2025年2月28日まで実施しています。

自身が麻雀ライバーとして活動する中で様々な麻雀イベントに参加し、プロの戦術を目の前で見る感動はもちろん、麻雀という共通の話題によって一瞬にして人と人の心が繋がる事に深く感動したジョン。

そのワクワクと経験をより多くの方に届けたいという気持ちから、自身がイベントを立ち上げる事を決意。

クラウドファンディングのリターン品の目玉には弱冠20歳の注目のプロ雀士・新居廉太郎プロ(最高位戦日本プロ麻雀協会)とオンライン麻雀が打てる権利が登場。

ジョンフェス2025の参加者の方には「普段体験できない記憶に残る対局」をお届けします。

イベント当日は新居プロとの夢の対局、トーク&質問コーナー、またイチナナライバー・ちぃが歌詞制作を担当したオリジナル麻雀ソングの披露など盛りだくさんの内容を企画。

オリジナル麻雀ソング制作者

新居廉太郎プロ

【毎日19時〜22時の生配信が4年目突破!イチナナ麻雀ライバー・ジョン】

ジョン

麻雀段位検定初段取得。

麻雀ブログ「麻雀の役とルールのおもしろ超解説」)、YouTube「ジョンの麻麻雀雀〜まあまあジャンジャン〜」などで10年ほど前から麻雀のライブ活動を行っており、17LIVEからスカウトを受けた事を機にイチナナ麻雀ライバーとしてデビュー。

オンライン麻雀の「雀魂(じゃんたま)」の生配信を毎日19時〜22時まで3時間行っており、先日4年目を突破した。

健康マージャンやネット麻雀の登場で間口が広がり、麻雀のイメージが良い方向に変わりつつあることをとても嬉しく思っており、自身が「世界一面白いゲーム」だと思っている麻雀がトランプやオセロのようにメジャーな遊びになり、業界全体が盛り上がる事が夢。

ハンドルネームは愛犬のジョンが由来。

