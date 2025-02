デザイナー ナターシャ・ラムゼイ＝レヴィ コラボ！ECCO BIOM(R) C 6

デンマーク発・プレミアムレザーブランド『ECCO(エコー)』は、独創的なデザイナー、ナターシャ・ラムゼイ=レヴィとの最新コラボレーションが登場。

ECCO BIOM(R) C 65

ECCOのベストセラースニーカーであるBIOM(R)に新たな解釈を加えた本コレクションは、2025年2月13日(木)にECCO青山Ao店、公式オンラインストアにて数量限定で発売します。

第4弾となるナターシャ・ラムゼイ=レヴィによる2025年春夏コレクションは、ECCOとラムゼイ=レヴィの両者が、職人技、快適さ、個性という価値を尊重しながら、慣習を超えたデザインを生み出すというコミットメントを再確認するものです。

堅牢な技術と気取らない洗練さを大胆に融合させたこのコレクションは、境界を再定義し、トレンドよりもスタイルを優先し、クールなデザインなのに快適、そして常に新しい自己表現の方法を探している、目の肥えたファッション愛好家たちを再び魅了することとなるでしょう。

■ナターシャ・ラムゼイ=レヴィからのコメント

「ECCOの静かな自信と揺るぎない専門知識は、私にインスピレーションを与え続けています。

彼らの深い自己認識と熟練により、彼らはリスクを冒して境界を押し広げ、革新のためのユニークな空間を作り出しています。

このコレクションでは、私たちの創造的な対話をさらに進め、信じられないほどエキサイティングなものに進化させました。」

■商品特徴

【ECCO BIOM(R) C 65】

1. プレミアムレザーとテキスタイルライニングのミックスで作られています

2. 軽量のECCO PHORENE(TM) ミッドソールが衝撃を吸収し、歩くたびにクッション性を発揮します

3. ECCO FLUIDFORM(TM) テクノロジーが足の形にフィットし、一日中動いたり立ったりしても快適です

4. 凹凸のあるトレッドパターンを採用したラバーアウトソールで、あらゆる地形で優れたグリップ力と安定性を実現

5. より自然な動きを促進し、パフォーマンスの快適さを高めるBIOM(R) NATURAL MOTION(R)を採用したデザイン

カラー:CASHM/MOCH/NUT BROW/CASHM/MOCH/DARK CLAY

CASHME/GARNE/WILD DO/GARNE/DARK CLA/STEE

BLACK/BLACK/BLACK/BLACK

サイズ:35-40

価格 :39,600円(税込)

【ECCO BIOM(R) LITE】

1. どんな屋外環境でも最適な地面コントロールを実現する低重心構造

2. パッド入りの履き口で快適性を向上

3. ECCO FLUIDFORM(TM) テクノロジーが、長持ちするクッション性と抜群の歩行快適性を実現

4. 柔らかいテキスタイルの裏地が快適さと通気性を提供

5. より自然な歩行を促すBIOM(R) NATURAL MOTION(R)を採用したデザイン

カラー:CASHME/MOCHA/NUTM BROWN/CASHME/CASHME

NUT BROW/DAR CLAY/SHAD WHIT/PURE SILV FO

CASHMERE/GARNET/WILD DO/GARNET/DARK CLAY

NUT BROW/SEA TANG/MATCH/DAR CLAY/SEA TAN

BLACK/BLACK/BLACK/BLACK

サイズ:35-40

価格 :30,800円(税込)

ナターシャ・ラムゼイ=レヴィコラボレーションアイテム5

【ECCO BIOM(R) C-Trail】

1. 柔らかいテキスタイルの裏地が快適さと通気性を提供

2. 軽量のECCO PHORENE(TM) ミッドソールが衝撃を吸収し、歩くたびにクッション性を発揮

3. ECCO FLUIDFORM(TM) テクノロジーが足の形にフィットし、一日中動いたり立ったりしても快適性を確保

4. 頑丈なラバーアウトソールあらゆる地形でトラクションと安定性を発揮するトレッドパターン

5. パフォーマンスの快適さのためにより自然な動きを促すBIOM(R) NATURAL MOTION(R)で設計

カラー: CASHMER/MOCHA/NUTMEG BROWN/CASHMER/MOCH

CASHMERE/GARNET/WILD DOV/GARNET/DARK CLA

NUT BROW/DAR CLAY/SHAD WHIT/PURE SILV FO

NUT BROW/SEA TANG/MATCH/DAR CLAY/SEA TAN

BLACK/BLACK/BLACK/BLACK

サイズ: 35-40

価格 : 38,500円(税込)

ナターシャ・ラムゼイ=レヴィコラボレーションアイテム3

■About ECCO

1963年にデンマークで設立されたECCOは、モダンファミリー向けのアイコニックなブランドです。

ミニマルなデンマークのデザイン、ブランド独自のなめし革工場で作られた最高品質のレザー、革新的なテクノロジーをベースに、ECCOの成功は一日中履ける快適さを提供する靴によって支えられています。

ECCOは、あらゆる人のために、長持ちする靴を作っています。

革と靴の生産から小売まで、バリューチェーンのあらゆる側面を管理する企業であるECCOは、世界中で22,000人以上の従業員を雇用し、93か国で製品を販売しています。

