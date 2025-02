AIが、縦型動画クリエイティブ集団 OASIZ(オアシズ)とタッグを組んで制作した「Story」の新MVが、本日2月13日21時にプレミア公開される。

新MVは、25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』のリリースと、「Story」リリースから20周年を記念して制作。また、新MVと連動したショートドラマが、2月14日15時に前編、17日15時に後編が公開される。AIとして初の試みとなるMV×縦型ショートドラマ連動の映像作品は、TikTokなどのショート動画プラットフォームに特化したネクストジェネレーションカンパニー 株式会社OASIZが制作を担当した。

「Story」新MVは、『受け継がれる愛と新たな家族の絆』をテーマにしたドラマ仕立ての作品に。その新MVでは語られなかったストーリーが、ショートドラマ前編/後編にて紐解かれる仕掛けとなっている。キーワードとなるのは、歌詞の一節の〈限られた時の中で〉、そしてこの曲を象徴する〈一人じゃないから〉。また、葵 揚とmoxymillの兼清萌々香が出演している。

撮影は、都内某所にある病院をコンセプトにした撮影スタジオにて決行。当日は、AIとキャストが記念写真を撮るなど、楽しい雰囲気の中で撮影が行われた。今回は、プリプロダクションに力を入れたため、朝の撮影最中に夜のシーンを撮影するなど、環境的な制約がある中で、意図する絵を撮影することができたとのこと。

MVとショートドラマでシームレスに見えるシーンでも、横型と縦型の動画シチュエーションに合わせて別日で撮影。先行して撮影したMVを元に、ショートドラマではその完全再現を行うという随所にこだわりが光る作品構成になっている。

さらに、25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』に収録される楽曲の中から、トップ10楽曲をプレイリスト化。あわせて、オリジナルプレイリストカバーも作成できる『My BEST AI Top 10 Playlist Maker』がオープンした。

<MV監督 WON コメント>

今回は原案がドラマ脚本ということで、要のセリフがないミュージックビデオというパッケージの中でどこまで登場人物の感情的側面を視覚的に表せるかという挑戦になりました。結果として制作スタッフ、及びレーベルの方々と一丸となり、素晴らしい作品になったと感じています。意図を持つということは心を持つこと、また命を吹き込むこと。それを持った映像は人の感情に触れ、人生に影響を与える温かく、素晴らしい物だと感じています。そして、AIさんの輝かしいキャリアの手助けになれた事を光栄に思います。この作品が佳境で闘っている方、溢れんばかりの幸せを感じている方、様々な方々に届き、愛される事を願います。

<ショートドラマ監督 Masaya Asada(株式会社OASIZ) コメント>

今回はMV連動企画ということで普段ショートドラマ制作とは違い、MVとのリンクをかなり意識しました。結果的にMVでは視聴者の皆さんが想像できる余白があり、ドラマでは具体のエピソードで感動できる、それぞれ別の良さを感じられる作品にできたと思います。ぜひ双方をご覧になって、楽しんでいただけたらと思います。

