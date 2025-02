Number_iの平野紫耀が、新「イヴ・サンローラン・ボーテ」のアンバサダーに就任。世界中で活躍するYSLアジア・アンバサダーと並び、様々なグローバルな活動を予定していることが発表された。平野は13日に行われた発表会見に登壇し、意気込みを語った。イヴ・サンローラン・ボーテの事業部長、ジャロン・チャン氏より就任を祝う花束が手渡された平野は「昨年、YSLのアジア・アンバサダーに就任してから刺激的な1年でした。またこれから誰も見たことのない景色を作り上げていくことを楽しみにしています。今年も引き続きよろしくお願いします」と意気込みを。また、改めてYSLアジア・アンバサダーとして過ごした昨年を振り返り、「とにかく嬉しいです。1年前“僕なりにYSL BEAUTYの魅力を多くの人に伝えていきたい”と話しましたが、撮影でアイテムを使わせていただく中で、僕自身がYSL BEAUTYにハマってしまいました」とのこと。「自信やパワーをくれる素晴らしいブランドだと確信しました。YSLボーテのアンバサダーになったことを誇りに思います」と喜んだ。

会見内では、平野が出演するYSL BEAUTYのスピリット“LOVE”を象徴したYSL BEAUTY SPRING 2025「I LOVE YOU SO」(ワイエスエル ビューティ スプリング 2025「アイ ラブ ユー ソー」)のビジュアルとWEB CMも解禁に。撮影時のエピソードを聞かれると、「CMの最後に僕が“I LOVE YOU SO”と言う場面があるのですが、実際口に出して言ったことがなかったので、すごく恥ずかしかったです(笑)」と照れ笑い。続けて「多くの方に気持ちが届いてほしいと願いながら言ったので、そこに注目してください」と呼びかけた。また、本商品が春の限定モデルということにちなみ、「この春に新たに挑戦したいこと」を聞かれると、「水回りをキレイにしたい」と語る。特に力を入れてキレイにしたい場所は「洗面台」だそうだが、その後に「今年は料理を頑張りたいと思っているので……」と言葉を続けて、MCから「台所ですかね?」と突っ込まれる場面が。「あ、そっか。台所のことは洗面台って言わないか(笑)」と天然を炸裂させて、報道陣の笑いを誘っていた。YSL BEAUTY SPRING 2025 「I LOVE YOU SO」は、2月14日より全国数量限定発売。