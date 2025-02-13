»ö·ï¤ÎÀ¸¤¾Ú¿Í¥¸¥§¥Õ¥êー¡¦¥á¥¤¥½¥ó¤¬¡Ø¥»¥×¥Æ¥ó¥Ðー5¡Ù¤ò¸ì¤ë¡¡¶ÛÇ÷¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤â
¡¡2·î14Æü¤è¤ê¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡Ø¥»¥×¥Æ¥ó¥Ðー5¡Ù¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤È¡¢ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥§¥Õ¥êー¡¦¥á¥¤¥½¥ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¥Æ¥£¥à¡¦¥Õ¥§ー¥ë¥Ð¥¦¥à´ÆÆÄ¤¬À©ºî¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ø¥»¥×¥Æ¥ó¥Ðー5¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁü¸ø³«
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢º£¤Ê¤ª¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯»Ë¾åºÇ°¤Î»ö·ï¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÉðÁõÁÈ¿¥¡Ö¹õ¤¤¶å·î¡×¤Ë¤è¤ë17¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¥Æ¥í»ö·ï¤òÆÍÁ³À¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿TV¥¯¥ëー¤¿¤Á¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢»ö·ï¤ÎÈ¯À¸¤«¤é½ª·ë¤Þ¤Ç¤Î1Æü¤ò90Ê¬´Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÉÁ¤ÀÚ¤ë¡£ÊüÁ÷¤Î¥ëー¥ë¤¬Ì¤¤ÀÌÀ³Î²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þÂå¡£Á´À¤³¦¤¬À¸Ãæ·Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥Æ¥í¥ê¥º¥à¤Î¶¼°Ò¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤½¤ÎÆü¡¢¡ÖÊóÆ»¤Î¼«Í³¡×ÊóÆ»¤µ¤ì¤ëÈï³²¼Ô¤Î¿Í¸¢¡×¡ÖÊóÆ»¤¬¤â¤¿¤é¤¹·ë²Ì¤ÎÀÕÇ¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ëÌä¤¤¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç·æºî¡×¤È¾Î»¿¤ò¼õ¤±¡¢°ìµ¤¤Ë¾Þ¥ìー¥¹¤ÎÉ®Æ¬¸õÊä¤Ë¡£Âè82²ó¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾ÞºîÉÊ¾Þ¡Ê¥É¥é¥ÞÉôÌç¡Ë¤Î¥Î¥ß¥Íー¥È¤ËÂ³¤¡¢Âè97²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾ÞµÓËÜ¾Þ¤Ë¤â¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ø¥Ñ¥¹¥È ¥é¥¤¥Ö¥¹¡¿ºÆ²ñ¡Ù¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥¬¥í¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¥Ë¥åー¥¹¤ÎÅ·ºÍ¡Ù¤Î¥Ôー¥¿ー¡¦¥µー¥¹¥¬ー¥É¡¢¡Ø¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¶µ¼¼¡Ù¤Î¥ì¥ª¥Ëー¡¦¥Ù¥Í¥·¥å¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØHELL¡Ù¡¢¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡§¥æ¥ê¥·ー¥º¡Ù¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥Õ¥§ー¥ë¥Ð¥¦¥à¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¡¢¥·¥çー¥ó¡¦¥Ú¥ó¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡ABCÃæ·Ñ¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤À¤Ã¤¿¥á¥¤¥½¥ó¤Ï¡¢Åö»þ32ºÐ¡£¥¹¥Ýー¥ÄÊóÆ»¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Îò»ËÅª¤ÊÊóÆ»¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿Èà¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»ö·ï¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢²¿¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ËÆþ¤ëÁ°¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆþÇ°¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ãæ·Ñ¤¬¥Æ¥í»ö·ï¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤È¤Ï¡¢Ì´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÆü¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿½Ö´Ö¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â½Å¤¯¡¢ÂçÊÑ¤Ê»Å»ö¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥Æ¥í»ö·ï¤ÏÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÈ¯À¸¤·¡¢ABC¥¹¥Ýー¥Ä¶É¤Î¥¯¥ëー¤ÏµÞî±¡¢22»þ´Ö¤ËµÚ¤ÖÀ¸Ãæ·Ñ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥á¥¤¥½¥ó¤¬ÄË´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÛÁü¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÊóÆ»¤ÎÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î»ëÄ°¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿Í¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î²ÈÂ²¤â¡¢¼«Âð¤Îµï´Ö¤Ç»ö·ï¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ã´¤¦¤Ù¤ÀÕÇ¤¤Î½Å¤ß¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÊóÆ»¤¬»ö·ï¤Î¿ÊÅ¸¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÊóÆ»¤Î¼«Í³¤È°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ëÆñ¤·¤µ¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö·Ù»¡¤«¤é¡¢À¸Ãæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¥é¤òÀÚ¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÃæ·Ñ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¡¢Ã¯¤Ç¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¡×
¡¡À¸Ãæ·Ñ³«»Ï¤«¤é¿ô»þ´Ö¸å¡¢ABC¥Ë¥åー¥¹¤¬ÊóÆ»¤ò°ú¤·Ñ¤°¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¥ëー¥ó¡¦¥¢ー¥ì¥Ã¥¸¤Ï¡¢ÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤òµñÈÝ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø»ä¤¿¤Á°Ê¾å¤ÎÊóÆ»¤ò¡¢¥Ë¥åー¥¹ÉôÌç¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¥ëー¥ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï»ö·ï¸½¾ì¤«¤é100¥äー¥É¡ÊÌó91¥áー¥È¥ë¡Ë¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ýー¥ÄÃæ·Ñ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿ô½½¿Í¤â¤Î¥Áー¥à¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ë¤¤¤ë¥Ë¥åー¥¹ÉôÌç¤è¤ê¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Â³¤±¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ABC¥¹¥Ýー¥ÄÉôÌç¤Ï22»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê»ö·ï¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤·¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ëÊóÆ»¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥½¥ó¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎµÓËÜ¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Î¾×·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅö½é¤Ï¡¢»ö¼Â¤òÊÂ¤Ù¤¿¤À¤±¤ÎÃ±¤Ê¤ë¥Æ¥í»ö·ï¤ÎµÏ¿±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¿¼¤¯¥ê¥µー¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¤½¤³¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ø¿Í´Ö¤ÎÊª¸ì¡Ù¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¤ä·Ð²á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¤¡¢²¿¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡£»ä¤¿¤Á¤Î¿´¾ð¤¬¿¼¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤ì¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤°ì¿Í¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÎÆü¡¢Ãæ·Ñ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤¿¿Í¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤ÎÆü¤¢¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤È¿´¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ø¥»¥×¥Æ¥ó¥Ðー5¡Ù¤Ï¡¢9·î5Æü¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤òÃé¼Â¤ËÉÁ¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡£»ö·ï¤¬¼¡Âè¤ËÂç¤¤ÊÈá·à¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¼ê¸µ¤Îµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢Àµ³Î¤ÊÊóÆ»¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥½¥ó¤Ï¸½ºß¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£¤Ï¶È³¦Á´ÂÎ¤¬¡¢¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÀÕÇ¤¤ò¤è¤êÍý²ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÃæ·Ñ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½½àÈ÷¤¬´ÎÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤Ï¤½¤Î¶µ·±¤¬³è¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÀµÄ¾¤Ë¿¿¼Â¤òÄÉµá¤·¡¢Å°Äì¤·¤¿ÊóÆ»¤ò¹Ô¤¦ÀÕÇ¤¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥»¥×¥Æ¥ó¥Ðー5¡Ù¤Ï¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¬ÉÁ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜÊÔ±ÇÁü¤Ï¡¢¥á¥¤¥½¥ó¤Î¾Ú¸À¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡¢À¸Ãæ·Ñ¤òÃæ»ß¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë·Ù»¡¤¬¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¥·ー¥ó¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤³¤Î»öÂÖ¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¶É¤Î¥¯¥ëー¤¿¤Á¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥«¥á¥é¤ò³°¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¡¢¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬Î©¤Æ¤³¤â¤ëÁª¼êÂ¼¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë2¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢¤Þ¤À9¿Í¤¬¿Í¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤Ï¤¢¤ë½ÅÂç¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¡£Áª¼êÂ¼¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¤É¤Î¹ñºÝÊüÁ÷¤â¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ABC¤âÎã³°¤Ê¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë°ìµ¤¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬Áö¤ë¡£¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬Àø¤àÉô²°¤ÎÁë¤ò¥ºー¥à¤¹¤ë¤È¡¢¥«ー¥Æ¥ó±Û¤·¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸÷¤¬¤Á¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Äø¤Ê¤¯¡¢·Ù»¡ÌµÀþ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£·Ù»¡¤âÆ±ÍÍ¤ËÀ¸Ãæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¡ÖABC¤ÎÊüÁ÷¤ò»ß¤á¤í¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë·Ù»¡¤¬¤Ê¤À¤ì¹þ¤ó¤ÇÍè¤à¥·ー¥ó¤¬¡¢¤³¤Î±ÇÁü¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë