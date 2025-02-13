¥É¥í¥É¥í¤Ë±ø¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤Î·¤¡ÄÀìÍÑ¤ÎÀöÂõµ¡¤Ê¤é¥é¥¯¤ËÀö¤¨¤Þ¤¹
»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤¤È¡¢É¬¤º½µ1¤Ç»È¤¦¤Ç¤·¤ç¡£
¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥¿¥ª¥ë¤Ê¤éÀöÂõµ¡¤ËÊü¤ê¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢±ø¤ì¤¬¥Ò¥É¤¤·¤¤À¤ÈÀö¤¦¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥½¡¼¥ë¤â¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤â¥Ö¥é¥·¤Ç¥´¥·¥´¥·¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÏ«ÎÏ¤Ç¤¹¤·¹ø¤âÄË¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·¤¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ß¥ËÀöÂõµ¡
¥µ¥ó¥³¡¼¤Î·¤ÀìÍÑ¥ß¥ËÀöÂõµ¡¡Ö·¤Àö¤¤¤ÞÀì²Ê3¡×¤Ï¡¢1.2kg¤ÎÍÆÎÌ¤Ç»Ò¤É¤âÍÑ¤«¤éÂç¿ÍÍÑ¤Þ¤Ç·¤¤¬Àö¤¨¤ë¤ª½õ¤±²ÈÅÅ¤Ç¤¹¡£
»È¤¤Êý¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¡ª- ¥µ¥ó¥³¡¼¡Ú¸ø¼°¡Û (@thanko_web) February 10, 2025
¿å¤ÈÀöºÞ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥À¥¤¥ä¥ë¤Ç»þ´Ö¤È¥³¡¼¥¹¤òÀßÄê¤¹¤ë¤À¤±¡ª
»Ò¶¡·¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð2Â¤Þ¤ÇÆþ¤ê¤Þ¤¹
Âç¿ÍÍÑ¤Î·¤(~27cm)¤Ï1Â¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£ pic.twitter.com/ydEnEHnSCw
·¤°Ê³°¤Ç¤âÀö¤¨¤ë
»Ò¤É¤âÍÑ¤Ê¤é2Â°ìµ¤¤ËÀö¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¸ò¸ß²óÅ¾¤Ç±ø¤ì¤¬¥·¥Ã¥«¥êÍî¤È¤»¤Þ¤¹¡£
ÇÓ¿å¤â¤¹¤¹¤®¤â¥«¥ó¥¿¥ó¤Ç¡¢Ãæ¿´¤Î¥Ö¥é¥·¤ò³°¤»¤Ð¥ß¥ËÀöÂõµ¡¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ²Ä¤Ç°ìÀÐÆóÄ»¡ª
¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¤ä²ð¸îÍÑÉÊ¤Ê¤É¡¢·¤°Ê³°¤Ç¤â½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
Ëè½µËö¤Î¾åÍú¤Àö¤¤¤Ë
»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤¤È¡¢½µËö¤Ë»ý¤Áµ¢¤ë¾åÍú¤¤òÀö¤¦¤Î¤Ï¥Þ¥¹¥È¡£³°Íú¤¤À¤Ã¤Æ¸ø±à¤ÇÍ·¤ó¤ÇÅ¥¤À¤é¤±¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¿Æ¤Î¶ìÏ«¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢³°¤Ç¤Ï¸µµ¤¤ËÍ·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ç¤¹¡£
¡Ö·¤Àö¤¤¤ÞÀì²Ê3¡×¤Ê¤é¡¢ÆùÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥®¥º²°ÂæÆÃÅµ¡§¥®¥º¥â¡¼¥ÉÊÔ½¸Éô ½¸¹ç¼Ì¿¿¤Î¥«¥é¡¼ÈÇ¥×¥ê¥ó¥ÈÆ±Éõ
Source: X, THANKO