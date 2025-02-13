¹âÎð½÷À¤«¤é¸½¶â¤Ê¤É¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤«¡¡»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡¦°ðÀî²ñ¤Î´´Éô¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡¶â¤¬°ðÀî²ñ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¡¡·Ù»ëÄ£
¿ÆÂ²¤òÁõ¤Ã¤Æ¹âÎð¤Î½÷À¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½130Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡¦°ðÀî²ñ¤Î´´Éô¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º¾µ½¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡¦°ðÀî²ñ¤Î´´Éô¡¦º´Æ£¹°¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤Ç¤¹¡£
º´Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯4·î¡¢Ãç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¡¢Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤Î¹âÎð¤Î½÷À¡ÊÅö»þ82¡Ë¤Ë¿ÆÂ²¤òÁõ¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Ç¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥¦¥½¤ò¸À¤¤¡¢½÷À¤«¤é¸½¶â20Ëü±ß¤È¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É2Ëç¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎATM¤Ç¸½¶â¤ª¤è¤½112Ëü±ß¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º´Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼õ¤±»Ò¤ä½Ð¤·»Ò¤Î´«Í¶¤òÃ´¤¦¡Ö»Ø¼¨Ìò¡×¤Ç¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¸½¶â¤Î²ó¼ý¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º´Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¿ô·ï¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÍ¾ºá¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶â¤¬°ðÀî²ñ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¤¤ç¤¦¡¢ËÜÉô»öÌ³½ê¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¡¢¾Ü¤·¤¤¶â¤ÎÎ®¤ì¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£