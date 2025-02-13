ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡Ö¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤Ê¤ó¤À¡×
2·î13Æü¤Î¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÄ«Æü¿·Ê¹¤Îµ»ö¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¡£
Â³¤¯ÊÆ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ò¼õ¤±¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤ÏÀ¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½ÐÎÌ¤äÂÐ¾Ý¼Ô¤Ê¤É¤Î³µÍ×¤ò¡¢2·î14Æü¤Ë¸øÉ½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÀèÎ©¤Ã¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿È÷ÃßÊÆÁÒ¸Ë¤Ç¤Ï¡¢Ìó2Ëü¥È¥ó¤ÎÊÆÂÞ¤¬»³ÀÑ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡Ö¤¹¤´¤¤ÎÌ¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤À¡£ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¤µ¡¢½Ð¤»¤è¤È¡£¤¹¤°¤Ë½Ð¤»¤è¤È¡£¤³¤¦¤Ê¤ëÁ°¤Ë½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤Ê¤ó¤À¤È¡×
Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×
º½»³¥¢¥Ê¡ÖµîÇ¯¤ÎÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ø¤Î·Ù²ü¤ÎºÝ¤Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ØÊÆÉÔÂ¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¤ªÊÆ¤¬Çä¤ê¾ì¤ÎÃª¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢È÷ÃßÊÆ¡Ê¤¬É¬Í×¡Ë¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
ÂçÃÝ¡ÖÆî³¤¥È¥é¥Õ¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤âÈ÷¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÇã¤¤Ãù¤á¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¤µ¡Ä¡Äº£²ó¤Ê¤ó¤«¤ÏÊÆ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤±¤À¤è¤Í¡×
ÊÆ²Á³Ê¤Ï¹âÆ¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¸½ºß¤ÏÅÔ»ÔÉô¤Ç5kg4,000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£
ÂçÃÝ¡Ö¹âÆ¤¹¤ëÁ°¤Ï¡¢2,300±ß¤È¤«2,400±ß¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡£º£¤Ï¤Û¤ÜÇÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤â»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¤µ¡Ä¡Ä¿§¡¹¤Ê¤È¤¤Ë¹ñ¤Î½éÆ°¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£°ìÀ¸·üÌ¿¹Í¤¨¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤À¤è¡¢¤ªÊÆ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤³¤Ç½Ð¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¤«¤éÀèÁö¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤È¤«¤µ¡£¤½¤ê¤ãÇº¤à¤È¤³¤í¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤É¤ó¤É¤óÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤³¤³¤Ï¤µ¡¢¿×Â®¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×