¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È ¥É¥ë¥«¥Ê¥À¡¢¹âÃÍ¤Ä¤±¤¿¤¢¤È¤ÏÃ»´ü²¼¹ß¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼¨¸½
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È ¥É¥ë¥«¥Ê¥À¡¢¹âÃÍ¤Ä¤±¤¿¤¢¤È¤ÏÃ»´ü²¼¹ß¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼¨¸½
1.4525¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
1.4525¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
1.4509¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
1.4480¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
1.4364¡¡21Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
1.4337¡¡10Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
1.4306¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë
1.4256¡¡¸½ÃÍ
1.4220¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
1.4193¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
1.4145¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë
1.4104¡¡100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
1.3882¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
¡¡¥É¥ë¥«¥Ê¥À¤Ï£²·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ü¥é¥¿¥¤¥ë¤ÊÃÍÆ°¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·î½é¤Ë£±¡¥£´£·£¹£³¥ì¥Ù¥ë¤Î¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÆüÂ¤Ï£²£°£°¥Ý¥¤¥ó¥È¶á¤¤Âç¤¤Ê¾å¥Ò¥²¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï²¼Êý¸þ¤Ø¤ÎÃÍÆ°¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡££±£°¡Ü£²£±ÆüÀþ¤¬¥Ç¥Ã¥É¥¯¥í¥¹¤ò¼¨¸½¡¢£Ò£Ó£É¡Ê£±£´Æü¡Ë¤¬£´£±¡¥£¹¤ÈÃæÎ©¿å½à£µ£°¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤Î±À¾å¸Â¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±À¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£²¼ÃÍ¥á¥É¤È¤Ê¤ë±À²¼¸Â¤Ï£±¡¥£´£±£´£µ¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã»´ü¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢±À¾å¸Â¤¬£±¡¥£´£³£°£¶¥ì¥Ù¥ë¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1.4525¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
1.4525¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
1.4509¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
1.4480¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
1.4364¡¡21Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
1.4337¡¡10Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
1.4306¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë
1.4256¡¡¸½ÃÍ
1.4220¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
1.4193¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
1.4145¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë
1.4104¡¡100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
1.3882¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
¡¡¥É¥ë¥«¥Ê¥À¤Ï£²·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ü¥é¥¿¥¤¥ë¤ÊÃÍÆ°¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·î½é¤Ë£±¡¥£´£·£¹£³¥ì¥Ù¥ë¤Î¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÆüÂ¤Ï£²£°£°¥Ý¥¤¥ó¥È¶á¤¤Âç¤¤Ê¾å¥Ò¥²¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï²¼Êý¸þ¤Ø¤ÎÃÍÆ°¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡££±£°¡Ü£²£±ÆüÀþ¤¬¥Ç¥Ã¥É¥¯¥í¥¹¤ò¼¨¸½¡¢£Ò£Ó£É¡Ê£±£´Æü¡Ë¤¬£´£±¡¥£¹¤ÈÃæÎ©¿å½à£µ£°¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤Î±À¾å¸Â¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±À¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£²¼ÃÍ¥á¥É¤È¤Ê¤ë±À²¼¸Â¤Ï£±¡¥£´£±£´£µ¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã»´ü¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢±À¾å¸Â¤¬£±¡¥£´£³£°£¶¥ì¥Ù¥ë¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£