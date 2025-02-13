ETF売買動向＝13日大引け、全銘柄の合計売買代金2661億円 ETF売買動向＝13日大引け、全銘柄の合計売買代金2661億円

13日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比53.5％増の2661億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同61.7％増の2264億円だった。



個別では純金上場信託（現物国内保管型） <1540> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳドイツ株式・ＤＡＸ <2860> 、ＳＰＤＲゴールド・シェア <1326> 、グローバルＸ デジタル・イノベーション－日本株式ＥＴＦ <2626> など16銘柄が新高値。ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 香港ハンセンダブル・ブル <2031> が5.80％高、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> が5.48％高、ＮＥＸＴ 医薬品 <1621> が3.46％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銅上場投資信託 <1693> が3.30％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は3.35％安、ＮＥＸＴ インドベア <2047> は3.15％安と大幅に下落した。



日経平均株価が497円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1448億4200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1078億4100万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が153億700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が141億2400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が126億100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が113億3300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が102億7000万円の売買代金となった。



株探ニュース

